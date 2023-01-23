Преступный режим Киева, суицид потерпевшей и дефицит кадров: 10 фактов с закрытой коллегии МВД Татарстана

Хохорин о зачистке «смотрящих» трех городов, Минниханов об «учащихся с отклонениями поведения»

Фото: пресс-служба аппарата главы РТ

Сколько новых уличных камер появится в Татарстане до декабря, как силовики заблокировали наркотрафик на сотни миллионов долларов и почему Асгату Сафарову поручили взять на личный контроль кадровый вопрос в полиции? Об этом сегодня за закрытыми дверями говорили на коллегии МВД республики. Впрочем, трендом итогового совещания полицейских стала борьба с угрозами порождения новых ильназов галявиевых, а также влияние событий вокруг специальной военной операции на криминальную обстановку. Год предстоит не менее напряженный, чем прошлый — поделился прогнозом с правоохранителями Рустам Минниханов. 10 фактов о работе полиции в Татарстане — в материале «Реального времени».

1. Полицейский недобор в 14 районах и отставка «миллионера»



Число желающих облачиться в форму МВД выросло в 3-4 раза, но кадровый голод в полиции Татарстана остается. Сегодня в разговоре с подчиненными министр Артем Хохорин сообщил — несмотря на ситуацию, требования к кандидатам усилили.

В свою очередь Рустам Минниханов заметил, что принимаемые меры по укреплению кадрового потенциала в полиции пока «серьезных изменений не принесли». Не хватает людей в патрульно-постовой службе и среди участковых, которые работают «на земле». Остро, по оценке главы Татарстана, стоит кадровый вопрос и в оперативных подразделениях МВД. Инициатива Госсовета РТ о повышении денежного довольствия полицейским в правительстве РФ пока лишь прорабатывается.

Число желающих облачиться в форму МВД выросло в 3-4 раза, но кадровый голод в полиции Татарстана остается. Сегодня в разговоре с подчиненными министр Артем Хохорин сообщил — несмотря на ситуацию, требования к кандидатам усилили

Минниханов напомнил — год назад лично поручил главам городов и районов посодействовать в подборе кадров для отделов полиции. Большинство глав оказали посильную помощь, сообщил он, но дальше перечислил 14 районов, где ситуация не улучшилась: Атнинский, Бавлинский, Кайбицкий, Тюлячинский, Чистопольский, Новошешминский, Агрызский, Балтасинский, Высокогорский, Дрожжановский, Муслюмовский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский.

— Никто вам людей не привезет. Работайте с теми, кто есть, — посоветовал местным главам Рустам Минниханов, напомнив, чем можно привлечь специалистов — условиями и квартирами. Он попросил руководителя аппарата и экс-министра внутренних дел Асгата Сафарова взять проблему на личный контроль: «Проведите соответствующее разъяснение, научите, как нужно работать».

Сегодня же на коллегии стало известно, что рапорт о выходе на пенсию написал начальник ОП «Зареченский» Тарас Дорошкевич. В 2020-м он сохранил должность, несмотря на скандал и уголовное дело о стрельбе из пневматического ружья в коридоре отдела. В 2023-м решил уйти со службы после предъявления прокуратурой претензий о не подтвержденных доходами покупок на 25 млн рублей.

2. Камерное наступление

Еще 1 127 видеокамер должны заработать в Татарстане в 2023 году в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Таким образом общее число точек наблюдения «большого брата» в республике перевалит за 100 тысяч.

— Будем и впредь наращивать этот потенциал, заявил сегодня на коллегии МВД глава Татарстана Рустам Минниханов, поручив «Таттелекому» обеспечить установку и бесперебойную работу новых камер и попросив руководителя Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина «не торговаться в мелочах».

Недавно сообщалось — лишь за 3 месяца 2022-го с помощью «Безопасного города» в республике пресекли 1 745 правонарушений и раскрыли полтысячи преступлений.

3. Помощь Казахстану, защита египтян и КВЗ

По данным МВД, в минувшем году в Татарстане зафиксирован самый низкий за 15 лет уровень таких тяжких преступлений, как умышленные убийства, изнасилования, разбои и грабежи. При этом сотрудники угрозыска помогли раскрыть двойное убийство в Казахстане, выполнив поручение Генеральной прокуратуры РФ в рамках международного сотрудничества.

По данным казахстанских силовиков, татарстанец Назмиев за границей расправился с матерью и дочерью Халдеевыми, после чего вернулся на родину. В июле 2022-го его задержали в Татарстане, и на допросе, под тяжестью улик, он признал вину. Поскольку обвиняемый является гражданином РФ требовать его выдачи власти другой страны не стали — прислали материалы уголовного дела в Казань. Расследование поручено сотрудникам СК.

Под защиту казанских стражей порядка попали иностранные граждане из Египта и Алжира, пострадавшие от разбоев со стороны казанцев и «гостей» из соседней Марий Эл и Средней Азии.

По данным МВД, в минувшем году в Татарстане зафиксирован самый низкий за 15 лет уровень таких тяжких преступлений, как умышленные убийства, изнасилования, разбои и грабежи

Также статус потерпевших в уголовных делах получили Казанский вертолетный завод и подразделение Российских железных дорог. Сотрудники угрозыска МВД по РТ задержали 16 подозреваемых в серии краж металла, включая рельсы, дорожные отбойники и гаражи, на территории нескольких регионов.

4. Мох, Крот и Бургомистр — глава МВД о «смотрящих»

Ряд уголовных прозвищ предполагаемых криминальных авторитетов озвучил сегодня в своем докладе генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Он сообщил — на финишной прямой находится расследование дела «смотрящего» за Арским районом Хакимова по кличке Мох, по которому привлекаются еще шесть участников организованного преступного формирования. По версии следствия, на счету бригады — 10 вымогательств и хищений огнестрельного оружия, за Мхом и его подельниками пришли еще весной 2022-го.

Под Новый год в Агрызе посадили другого авторитета — Максима Девятова с командой из шести человек. Министр назвал его «смотрящим» за Агрызом по кличке Крот, а группировку «Девятовские» — преступным формированием. Между тем, как выяснило «Реальное время», как минимум по одному эпизоду Крот был оправдан, а еще суд посчитал недоказанным совершение преступлений в составе организованной группы. А потому назначил от 5 до 8 лет колонии общего режима за вымогательства, мошенничество, кражи и грабежи.

Не забыл Хохорин и про громкое задержание в Казани:

— В августе за похищение человека и вымогательство задержана организованная преступная группа, состоящая из пяти членов ОПФ «Квартала», под руководством так называемого «смотрящего» по городу Казани [Вадима] Липского по кличке Бургомистр.

Напомним, последнее продление стражи этому авторитету проходило в заочном режиме, с сентября 2022-го он — на лечении у тюремных докторов.

В ближайшие месяцы до финала может дойти и суд над вором в законе Рашидом Хачатряном (Джамбульским).

5. Минниханов об угрозах на фоне СВО и мигрантах

— Личный состав МВД подтвердил свой профессионализм, — оценил работу полицейских республики Рустам Минниханов, назвав не случайным попадание регионального министерства в число ведущих подразделений страны.

Наступивший год добавит работы, отметил он.

— На фоне проводимой специальной военной операции складывается напряженная обстановка, осложняемая как внешними, так и внутренними факторами, — считает глава Татарстана. — Среди новых вызовов — агрессивная политика коллективного Запада, откровенно провокационный и террористический характер действий правящего киевского режима. Недружественные страны пытаются любыми средствами осложнить общественно-политическую, экономическую и криминогенную ситуацию внутри Российской Федерации.

Чтобы не допустить осложнений оперативной обстановки — нужна комплексная работа всех правоохранительных ведомств, считает Минниханов. Сегодня он поставил задачу не допускать активизации деятельности различных групп, протестующих против СВО. Еще одна весомая угроза — распространение экстремистской идеологии. Задача от руководства республики — вывести из-под удара молодежь, поставить заслон на пути тех, кто пытается дестабилизировать обстановку и посеять панику в обществе и пресекать любые проявления вражды по национальным, религиозным, иным признакам.

— Личный состав МВД подтвердил свой профессионализм, — оценил работу полицейских республики Рустам Минниханов, назвав не случайным попадание регионального министерства в число ведущих подразделений страны.

Резкий приток иностранцев в Татарстан также чреват проблемами. За год на учет в республике встали 325 мигрантов и лиц без гражданства, более 7,5 тысячи получили российское гражданство. От полиции ждут жестких действий против этнических группировок и профилактики конфликтов между мирными группами «понаехавших».

6. О школьниках «с отклонениями в поведении»

Весьма тревожат силовиков и угрозы новых нападений на учебные заведения. За год полиция с коллегами из других спецслужб отработала 62 сообщения о возможных проявлениях сторонников «Колумбайна» (запрещенное в России международное террористическое движение) и установила 18 приверженцев этой идеологии. 11 из них направлены для обследования и лечения в психиатрические клиники, констатировал руководитель МВД по РТ.

Заблокировано 27 веб-ресурсов с запрещенным контентом и выявлены два татарстанца, распространявшие эту информацию.

— В профилактическую работу должны быть вовлечены все — школы, вузы, органы образования, здравоохранения, психологи, правоохранительные органы и весь спектр спортивных, культурно-просветительских, военно-патриотических, религиозных и других общественных организаций... Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями, — призвал сегодня Рустам Минниханов, говоря о мерах по итогам расстрела казанской гимназии №175 и предотвращенной попытке нападения в Нижнекамске, где задержали учащегося колледжа, который хотел отомстить бывшим одноклассникам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (гимназия №175 в день трагедии)

По мнению руководителя республики, акцент в профилактической работе нужно сделать на «раннее выявление обучающихся с отклонениями в поведении» и четкий алгоритм обмена информацией между силовиками, педагогами, врачами.

На коллегии был упомянут некий список МВД учебных заведений из «красной» зоны — министру образования РТ поручено присмотреться к кадрам в этих школах. К слову, появление неких зон уже вызвало критику в рядах родителей. Некоторые участники обсуждения отмечают — никаких отклонений в поведении Галявиева его школьные педагоги не замечали...

7. Социальное мошенничество со смертельным исходом

О трагической судьбе 74-летней пенсионерки в Казани рассказал сегодня на коллегии глава МВД Татарстана. 14 ноября 2022 года преступники по телефону сообщили бабушке — ее внучка попала в ДТП, срочно нужны деньги. Пожилая женщина поверила, отдала аферистам 200 тысяч рублей, а позже обратилась в полицию. Но похоже винила в случившемся саму себя.

— От глубоких переживаний 10 января текущего года пожилая женщина покончила жизнь самоубийством, — поделился информацией Артем Хохорин.

Он отметил, что в последнее время наблюдается возврат «старых» схем социального мошенничества — родственник попал в беду (аварию), причем за год карманы таких аферистов пополнились суммой почти в 80 млн рублей.

В целом на дистанционных хищениях преступники смогли заработать почти 3 млрд рублей. Но есть в этой статистике и небольшой положительный момент. «Впервые за последние годы мы фиксируем снижение совершаемых дистанционных хищений», отметил министр, ссылаясь на цифры — в прошлом году таких хищений было 14,2 тысячи, в этом на 863 преступления меньше.

В целом на дистанционных хищениях преступники смогли заработать почти 3 млрд рублей. Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

При этом пошли в рост, пока на 15%, аферы под предлогом оказания каких-либо услуг: поездки на «бла-бла-каре», поиск попутчиков в интернете, различные интернет-услуги).

8. Изъяли 95 кг наркотиков по одному делу

Сегодня на коллегии полицейские обнародовали информацию о ликвидации крупнейшего канала поставки синтетических наркотиков. Их распространяли через интернет-магазин «Trip Train» на территории Татарстана, Удмуртии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. Всего по делу привлекаются 14 человек, включая предполагаемого организатора наркосообщества. Изъято более 95 кг наркотических средств, полкило психотропов, ликвидированы четыре нарколаборатории.

Всего за год наркополицейские ликвидировали восемь подпольных фабрик для производства «дури» и изъяли 145 кг незаконного товара. Четыре уголовных дела уже направлены в суды

9. Награда для наркополицейского и VIP-энергетика

За успехи в прошлом году сегодня наградили начальника отдела УНК МВД по РТ Артура Люева и одного из бдительных гаишников. Они получили медали «За отличие в охране общественного порядка». Медали за «Вклад в укрепление правопорядка» сегодня был удостоен гендиректор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев. Наградами «За доблесть в службе» руководство МВД отметило главного гаишника Набережных Челнов Радия Кадикова и замначальника тыла МВД республики Артура Мубаракшина.

Медали за «Вклад в укрепление правопорядка» сегодня был удостоен гендиректор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев (слева)

Всего по итогам работы сегодня поощрили более двух десятков человек. Часть из них, к примеру бойца отряда «Гром», получившего медаль «За отвагу», журналиста «Реального времени» просили не называть. То же касается отдельных оперативных сотрудников.

10. «Средняя» взятка и возмещенный ущерб под 36 млрд

Важным итогом работы всех силовиков Татарстана стала и сумма возмещенного ущерба по преступлениям. По данным МВД, за 2022 год эта цифра составила почти 36 млрд рублей. Большая часть этого рекорда на счету тех, кто борется с налоговыми преступлениями. Всего в сфере экономики за 12 месяцев выявили 2,5 тысячи преступлений.

Посчитали силовики и ущерб от весьма специфичных, коррупционных преступлений. По 1 185 возбужденным делам он составил около 3 млрд рублей. В этой сумме лишь 102,6 млн рублей составляют взятки, в том числе по делам, возбужденным лишь в отношении взяткодателей и посредников. Средний размер взятки в республике составил 174 тысячи рублей.

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