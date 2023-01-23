Скандально известный начальник ОП «Зареченский» ушел в отпуск с последующей отставкой?

По данным источников «Реального времени», начальник Зареченского отдела полиции №3 «Зареченский» Тарас Дорошкевич подал рапорт о выходе на пенсию после скандала, связанного с покупкой автомобилей на 25 миллионов рублей. Но окончательное решение пока не принято. Как сообщили изданию в самом ОП, Дорошкевич ушел в отпуск. Чем он известен — в материале «Реального времени».

Стрельба в коридоре

Тарас Дорошкевич родился в Одессе 3 сентября 1978 года. В 2001 году, после окончания Казанского социально-юридического института, пришел в ОВД. Службу начинал в должности следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОМ «Япеева» СУ при Вахитовском РУВД Казани. В 2011 году был назначен начальником отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Юдино», в январе 2014 года был руководителем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Зареченский». В июне 2015 года — возглавил отдел полиции №10 «Промышленный». Спустя 3 года возглавил ОП №3 «Зареченский».

Именно находясь на последней должности, Дорошкевич угодил в череду скандалов. Один из них наделал шума в МВД республики в 2020 году. Тогда в Сети появилось видео, как казанский полковник устроил стрельбу из пневматического оружия в коридоре отдела полиции. Изначально появилась информация о пострадавших, но затем в полиции ее опровергли, подтвердив лишь факт стрельбы.

После инцидента Следком по РТ в отношении Тараса Дорошкевича возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). От должности его отстранили.

Впрочем, полковнику удалось избежать наказания. Все закончилось тем, что дело было прекращено, а Дорошкевич вернулся к своим обязанностям.

Автомобили и дом стоимостью 25 миллионов рублей

Еще один скандал, связанный с Дорошкевичем, вспыхнул совсем недавно. Прокуратура Татарстана обратилась в суд с целью изъятия у полицейского имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Как отметили в надзорном ведомстве, полицейский в период с 2020 по 2022 год приобрел жилой дом с земельным участком в Казани, а также 5 машин — всего на общую сумму более 25 млн рублей. По данным источников «Реального времени», речь идет как раз о Тарасе Дорошкевиче, который продолжал «шиковать» даже после возбуждения уголовного дела.

Фото: прокуратура Татарстана

Как отмечали в прокуратуре, полицейский зарегистрировал дорогостоящие автомобили на сына-студента, не имеющего официальных источников дохода. При этом мужчина не смог подтвердить доходы, на которые было приобретено имущество.



В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в федеральную собственность имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, а также о взыскании денежных средств, эквивалентных стоимости трех отчужденных автомобилей. В суде полковник и члены его семьи должны будут представить доказательства законности всех приобретений.

Не скандалом единым

Тарас Дорошкевич запомнился и другими делами. Как отмечали в МВД по РТ, в 2021 году он ехал вместе с подчиненным по служебным делам. На улице Клары Цеткин полковник обратил внимание на конфликт между женщиной и мужчиной, который оттолкнул пенсионерку и убежал.

За считанные минуты полицейские изменили маршрут движения и в конечном счете задержали ранее судимого 47-летнего мужчину. Оказалось, что он ограбил часовню. Злоумышленник пытался украсть пожертвования в размере 8500 рублей, но смог забрать только часть денег.

Фото: скриншот видео МВД

Тогда в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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Айрат Назипов