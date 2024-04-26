Анна Шипилова: «Жизнь — лучший драматург»

В Доме творчества Переделкино прошла презентация сборника рассказов Анны Шипиловой «Скоро Москва»

Фото: Предоставлено Домом творчества «Переделкино»

«Скоро Москва» — это дебютный сборник рассказов писательницы Анны Шипиловой. В 2021 году она была резиденткой Дома творчества Переделкино, а в 2023-м ее сборник вошел в короткий список премии «Лицей». Именно там, в Переделкине и в «Лицее», Шипилову заметила Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина. Проза». И уже в 2024 году сборник был опубликован. В этом материале литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова расскажет о дебюте Анны Шипиловой, как она придумывает истории и о сложности издания сборника рассказов.

«Рассказы наконец-то получили заслуженное внимание»

В жюри премии «Лицей» 2023 года была Анастасия Шевченко, продюсер направления прозы в издательстве «Альпина. Проза». Она читала все рукописи, которые подавались на соискание. А самые интересные показывала редакции издательства. Среди них как раз был сборник Анны Шипиловой. Но проблема состояла в том, что рассказов, которые были поданы на премию, не хватало для полноценного сборника. Сначала в издательстве ломали голову, что можно сделать с этим материалом. А потом выяснилось, что у Анны есть еще рассказы. Обычно, если для сборника не хватает текстов, то в него пихают практически все написанные автором произведения. Но у молодой писательницы были рассказы именно этого цикла. Она их не прислала, поскольку правила премии ограничивали верхний предел объема рукописи.

«В 2010-х сложно было представить, чтобы издатель взял на публикацию дебютный сборник рассказов. Тогда существовало дикое предубеждение против этого жанра. Это не потому, что издатели так решили. Читатели ждали романы. А сборники рассказов не продавались даже у известных писателей. Но, к счастью, ситуация изменилась, в том числе благодаря проектам журналов и ярким коллективным сборникам. Читательское внимание вернулось. Сборник «Скоро Москва» вышел за неделю до ярмарки Non/fiction. И на нашем стенде эта книга стала лидером продаж. Она заняла второе место по количеству проданных экземпляров, уступив только новинке Алексея Иванова «Речфлот». А Алексей Иванов — супер-продаваемый автор. То есть дебютный сборник рассказов обошел все романы, все громкие книги в жанре нон-фикшн. Рассказы наконец-то получили заслуженное внимание», — поделилась главный редактор «Альпины. Прозы» Татьяна Соловьева.

«Писать не только на тему насилия над женщинами, но и в целом о насилии в обществе»

Сборник «Скоро Москва» Анна Шипилова начала писать в конце 2019 года. «Тогда я думала о женщинах, об их представленности в литературе, о том, как женщин описывают современные писатели. И я захотела написать феминистскую прозу», — сказала Анна Шипилова. По сюжету в рассказах три главные героини, которые живут на юго-востоке Москвы. Сама Шипилова выросла там же, поэтому она писала о том, что знает об этих заводских районах и о том, с какими проблемами сталкиваются девочки и женщины того округа. «Я решила, что напишу о судьбе трех женщин, которые помогут друг другу выбраться из этого хтонического, постоянно разрушающегося места», — добавила Шипилова.

Когда Анна начала писать, то не предполагала, что это растянется на несколько лет. И не представляла, что в итоге рассказы составят сборник и будут опубликованы. Первое время Шипилова выкладывала свои произведения в интернет. «Но дальше я придумала концепцию этого цикла. В сеттинге разрушающейся заводской окраины Москвы появились умершие родственники героинь. Я размышляла о том, как в эти места приезжали наши бабушки и дедушки, они застраивали этот район. А что останется после нас?! После 2022 года мне стало интересно писать не только на тему насилия над женщинами, но и в целом о насилии в обществе», — рассказала Анна Шипилова о процессе работы над сборником.

Название сборник получил по последнему рассказу, в котором героини едут в поезде и обсуждают, что скоро подъедут к станции «Москва». «Для меня этот рассказ не про поезд, а про будущее и тревогу, которая все время с нами, витает в воздухе. Это отражение моей тревоги, что насилие может прийти в Москву», — объяснила писательница.

Чужие разговоры, новости и жизнь — так рождаются истории

Часто к концу написания романа от первоначальной идеи не остается и следа. Слишком много сложных трансформаций. А вот рассказ может оттолкнуться от какой-то незначительной детали или эмоции. Главное — быстро зафиксировать.

«Я могу идти по улице и услышать кусочек чужого разговора, вырвать его из контекста и придумать какой-нибудь сюжет, размотать, как катушку ниток. А потом прийти домой и записать, пока не забыла. Или это может быть какая-нибудь новость. Так работали американские романисты начала XX века. Они специально вычитывали криминальную хронику, а потом писали о прочитанном в прозе. Иногда беру сюжеты из жизни, которые случались со мной или с людьми из моего окружения. Но это не автофикшн. Я придумываю все остальное, чтобы моя история сложилась драматургически», — поделилась Анна Шипилова своим способом поиска сюжетов.

В первых трех рассказах, которые написала Анна, при проработке персонажей она опиралась на свой опыт, вкладывала в героев свой характер. Но затем поняла, что писатель, который все время пишет о себе, становится предсказуемым, неинтересным, часто повторяется. Поэтому она начала исследовать жизнь вокруг.

«Когда я училась во ВГИКе, на первом курсе мастер сказал, что мы все — интроверты, и в метро ездим в наушниках и с книжками. А нужно все это убрать и смотреть вокруг, потому что вся жизнь перед нами. «Учитесь у реальности» — сказал нам строго мастер. Поэтому я стала брать сюжеты из жизни. Ведь жизнь — лучший драматург. Она придумает гораздо лучше, чем я», — отметила Шипилова.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».