Сведения о геноциде народа СССР внесут в обновленный курс истории России для вузов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Студенты неисторических специальностей в рамках обновленного курса истории России будут изучать материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский после открытия новой выставки в передвижном музее «Поезд Победы».

— С 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей. В этот курс войдут сведения и материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа, — цитирует его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также Могилевский рассказал, что в рамках обновленного курса студенты будут изучать Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы.



Напомним, 17 января сообщалось, что Минобрнауки России с 1 сентября планирует ввести обновленный курс истории страны в вузах. Отмечалось, что он находится на стадии разработки.



В октябре 2022 года Минобрнауки России сообщило, что с 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах станет обязательным. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что на предмет должно быть отведено не менее 144 часов.



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Антон Гаврилов