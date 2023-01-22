Премьер-министр Швеции назвал сжигание Корана актом неуважения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в Стокгольме. Акцию сожжения Корана он назвал законным, но неуместным актом неуважения.

— Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме, — написан Кристерссон в своих соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org

В субботу перед турецким посольством в Стокгольме прошла акция против договоренностей с Турцией касательно вопроса выступления Швеции в НАТО. На ней лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран.

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился этой акцией. По его словам, только «одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи» способны на такой поступок.



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Айрат Назипов