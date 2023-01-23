Детские новогодние представления в парках Казани обошлись городскому бюджету в 1,28 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», из бюджета Казани на организацию детских театрализованных новогодних представлений в декабре 2022 года — январе 2023-го потратили 1,28 млн рублей. Услугу оказывало местное ООО «Ивент-Сервис».

Изначально власти Казани закладывали на организацию детских театрализованных новогодних представлений в парках 1,3 млн рублей. В ходе закупки цена контракта снизилась на 60,5 тысячи, или на 4,5%.

На заключение контракта претендовали три компании. ООО «Ивент-Сервис», с которым его в итоге заключили, в декабре 2021-го занималось организацией открытия главной елки Казани, а также организацией и проведением культурных мероприятий, посвященных Дню России, на Кремлевской набережной в прошлом году.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Контракт действует до конца января 2023-го. Услуги по нему «Ивент-Сервис» обязалось оказывать в конце прошлого — начале текущего года по согласованию с заказчиком, но не позднее 10 января.

Согласно контракту, почти 1,3 млн рублей распределили на 12 театрализованных представлений. На каждое из них исполнитель предоставлял как минимум одного администратора, главного режиссера, хореографа-постановщика и режиссерско-постановочную группу.

К выступлениям требовалось привлечь не менее 8 артистов профессионального театра. Длительность каждого их них была установлена как минимум в 20 минут.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зимняя программа в парках и скверах Казани «Раз-два-три, 20/23» стартовала 16 декабря прошлого года. Завершилась она накануне, 22 января. Некоторые мероприятия, которые должны были пройти в начале месяца, пришлось перенести из-за сильных морозов, которые установились в городе с 6 января.

В течение месяца в 22 парках и скверах Казани прошли 103 бесплатных мероприятия, рассказала директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова. Программа стартовала с открытия елок — с 19 по 29 декабря 2022 года их огни зажглись в 13 общественных пространствах.

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Татьяна Демина