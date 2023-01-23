В Казани недостаточно земельных участков для обеспечения многодетных семей
В Казани не хватает земельных участков для обеспечения многодетных семей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов.
— Для обеспечения оставшихся 7 тысяч семей имеется недостаточное количество земельных участков. Требуемая площадь ориентировочно составляет 2,1 тысячи га. Стоит отметить, что требуемая площадь значительно превышает ранее предоставленные территории, — заявил он.
Ренат Галяутдинов объяснил, что ситуация вызвана установлением на территории Лаишевского и Высокогорского районов Татарстана минимального размера земельного участка под индивидуальное жилищное строительство — 1 тыс. кв. метров.
— Найти такое количество земли непросто. Дефицит пригодных земель для формирования земельных участков на сегодня остается ключевой проблемой при реализации права на получение земельного участка в качестве меры господдержки, — заявил Ренат Галяутдинов
По данным Минземимущества Татарстана, в республике бесплатными земельными участками обеспечили 67,6% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет. В Казани этот показатель равен 42,3%, уточнили в ведомстве.
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