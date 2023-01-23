Хохорин: средний размер взятки в Татарстане 174 тысячи, годовой ущерб от коррупции — почти 3 млрд рублей

Фото: МВД по РТ

За 2022 год в Татарстане выявлено 1 185 преступлений коррупционной направленности, ущерб от них составил около 2,9 млрд рублей. О таких результатах работы всех правоохранительных органов республики сообщил сегодня коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин.



Он подчеркнул, что две трети ущерба коррупционерами уже возмещено — 1 млрд 558 млн рублей.

В числе выявленных преступлений — 589 фактов взяточничества. При этом средний размер взятки в Татарстане по раскрытым делам составил 174 тысячи рублей, а общая сумма взяток по раскрытым за год делам составила 102,6 млн рублей.

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Ирина Плотникова