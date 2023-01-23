Стоимость трассы М-12 Москва — Казань выросла до 901,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сметная стоимость строительства скоростной платной автомагистрали М-12 от Москвы до Казани на период до 2027 года составит 901,5 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Последние актуальные оценки ее цены, озвученные «Автодором» к осени 2022 года, были на уровне 800 млрд рублей за 810 км дороги.

Отметим, что председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко ранее заявлял, что расходы увеличивались из-за подорожания строительных материалов.

Фото: t.me/mkhusnullin

Напомним, в декабре прошлого года президент страны Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

А в начале января вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о проведенных работах на трассе М-12. По его словам, на вантовом мосту через Оку было смонтировано 12 и 34 пар вант. Левую консоль моста смонтировали на половину длины, правую — на четверть.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов