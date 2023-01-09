Итоги дня: Татарстан атаковали морозы, Тимур Сулейманов покинул Минмолодежи, умер разработчик ракет «Калибр»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 9 января:
- Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Татарстана — его назначили помощником президента республики. В новом статусе он будет руководить региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Исполняющим обязанности главы Минмолодежи РТ стал Ринат Садыков, работавший до этого в ведомстве первым замминистра.
- Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке к документу сказано, что решение обусловлено принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).
- С 1 декабря 2022 года по всей России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем на 9%. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в период отопительного сезона жителям республики важно объяснить причины увеличения платежей. Он поручил Минстрою региона, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций обеспечить правильность начисления оплаты счетов за коммунальные услуги, а также организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям.
- Первая рабочая и учебная неделя нового 2023 года в Татарстане началась со жгучих морозов. На республику они обрушились еще в новогодние каникулы — с 6 января из-за аномально холодной погоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Ночью и утром 10 января, в Татарстане ожидается от -32 до -37 градусов, а местами — до -41 °С. Потепление прогнозируется к концу этой недели.
- Не обошлось в морозы без пострадавших: переохлаждение и обморожение в Татарстане с 31 декабря по 9 января получили 126 человек, 95 из кототорых госпитализировали. С 6 по 8 января в службу скорой помощи Казани поступило 20 вызовов, связанных с переохлаждением, и 19 — с обморожением. 11 пострадавших попали в больницу.
- Утром Минобрнауки Татарстана опубликовало информацию, что во многих школах республики за счет весенних продлены на два дня зимние каникулы. Позже информация на сайте исчезла. Как объяснили в ведомстве, решение о продлении каникул принимают муниципальные власти, а не Минобрнауки. Занятия в некоторых школах действительно отменили, хотя сами школы и педагогические коллективы работали.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал и опроверг слухи о возможной новой волне частичной мобилизации, которые распространились в ряде telegram-каналов. Он напомнил, что «первоисточник [информации. — прим. ред.] — власть».
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова за его антироссийские заявления. В одном из интервью артист сказал, что готов сражаться на стороне Украины.
- Умер научный руководитель «Концерна ВКО «Алмаз — Антей», Герой Труда России Павел Камнев. Ему было 85 лет. Работая в ОКБ «Новатор» он разработал крылатые ракеты большой дальности «Калибр».
- Большинство крупных компаний Набережных Челнов, вслед за КАМАЗом, решили «поддержать рублем» мобилизованных в зону СВО работников. В дополнение к государственным выплатам и льготам предприятия осуществляют ежемесячные выплаты в размере средней зарплаты — от 30 до 50 тысяч рублей. Мэр города Наиль Магдеев рассказал, что деньги «выплачивают многие».
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России осталось 75,9% иностранных компаний. Вместе с этим отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают свои объемы. По его мнению, сейчас бизнес должен быть «национально ориентирован».
- Во вторник, 10 января, в наземном городском общественном транспорте Казани, а также в метрополитене начнут действовать новые тарифы для перевозки пассажиров и багажа. Стоимость проезда при безналичной оплате вырастет на 4 рубля — до 35 рублей. Цена билета при оплате наличными остается прежней — 36 рублей.
- ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (УК «ПЖКХ») — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне Татарстана, согласно требованию закона, ищет на конкурсной основе подрядчиков на транспортировку мусора. В сумме ПЖКХ потратит на это 6,1 миллиарда рублей.
- Власти Татарстана утвердили программу господдержки граждан в обеспечении доступным жилье в 2023 году — речь идет о соципотеке. Объем жилья, которое планируется построить в этом году, должен достигнуть 160,6 тысячи кв. метров, а размер затрат — 17,9 миллиарда рублей. Средняя стоимость одного «квадрата» по соципотеке может составить близкие к рыночным 112 тысяч рублей.
- Костромская мастерская, которой было поручено создать проект восстановления одного из старейших татарстанских деревянных храмов — Михаило-Архангельской церкви, проиграла судебную тяжбу с заказчиком работ — казанской компанией ОСК. Проектанты должны выплатить 1,5 млн рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.
- В Татарстане по итогам 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства, учитывая все категории хозяйств, составит 307,9 млрд рублей. Отметку в 300 миллиардов показатель превысит впервые. Много это мало — в подсчетах «Реального времени».
- Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 фиксируются в России. Чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом. Болезнь в таком случае протекает тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться 2—3 недели и более.
Ключевые события 320-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. По данным штаба территориальной обороны ДНР, войска ВС России продолжают наступление по нескольким направлениям.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское (ЛНР).
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах н. п. Стельмаховка, Невское (ДНР), Серебрянка, Григоровка (ДНР) и Лозовая Харьковской области.
- У населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. У Ивановки (ЛНР) на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 американского производства.
- Истребительной авиацией ВКС России в районах н. п. Ровное и Гродовка (ДНР) сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Также сбит украинский вертолет Ми-8.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников. Перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
- Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2 856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 793 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 978 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеМедицинаБизнесПроисшествияЭкономикаФинансы
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