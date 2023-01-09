Из-за сильных морозов в татарстанских школах продлили зимние каникулы

В связи с резким похолоданием и сильными морозами во многих школах Татарстана на два дня продлены зимние каникулы. Их прибавили за счет весенних каникул, сообщает пресс-служба Министерство образования и науки Татарстана.

Минобрнауки РТ напоминает, что уроки могут быть отменены: в начальных классах сельских школ — при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и 5—9 классах сельских школ — минус 25, в 5—9 классах городских школ — минус 27 градусов, в 10—11 классах сельских школ — 30 градусах мороза, в 10—11 классах городских школ — минус 32 градусах.

— Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже 3 градусов мороза и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду, — сообщили в министерстве.

Фото: Минобрнауки Татарстана

Также в министерстве рекомендуют приостановить перевозку детей на школьных автобусах и не вывозить школьников за пределы муниципальных образований при температуре —25 градусов и ниже.

При этом директорам школ и руководителям органов управления образований поручили усилить контроль за работой систем теплоснабжения.

Напомним, что аномально холодная погода стала причиной объявления в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения. В течение данного периода среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.



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Айрат Назипов