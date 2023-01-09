Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова за его антироссийские заявления. Об этом говорится в телеграм-канале СК России.

— В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России, — говорится в сообщении.



Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев в ответ на высказывания Смольянинова пообещал обратиться в СК России с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении артиста.

Смольянинов в ходе интервью сделал ряд антироссийских заявлений, сказав, что готов сражаться на стороне Украины и его не волнует судьба России.

Антон Гаврилов