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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

11:01, 09.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова
Фото: t.me/sledcom_press

Глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова за его антироссийские заявления. Об этом говорится в телеграм-канале СК России.

— В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России, — говорится в сообщении.

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев в ответ на высказывания Смольянинова пообещал обратиться в СК России с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении артиста.

Смольянинов в ходе интервью сделал ряд антироссийских заявлений, сказав, что готов сражаться на стороне Украины и его не волнует судьба России.

Антон Гаврилов
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