Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

— Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

— В соответствии с условиями данного решения членство Российской Федерации в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, — сказано в документе.

Фото: flickr.com

Отметим, что правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года, в конце декабря прошлого года.

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Айрат Назипов