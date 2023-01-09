Песков прокомментировал сообщения «о новой волне частичной мобилизации»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые слухи о возможной новой волне частичной мобилизации. Информация распространилась в ряде Telegram-каналов.
— Не надо придавать значения данным Telegram-каналов, первоисточник — власть, — цитирует Пескова «РИА Новости».
Отметим, что Песков уже неоднократно опровергал сообщения о новой волне частичной мобилизации. В начале декабря он советовал ориентироваться на официальные сообщения властей.
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