ГЖФ: «Часть очередников 2023-го уже в 2021-м смогли улучшить свои жилищные условия»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость одного «квадрата» в 2023 году может составить около 112 тысяч рублей

Как стало известно «Реальному времени», власти Татарстана утвердили программу государственной поддержки граждан в обеспечении доступным жильем на территории региона в 2023 году — речь идет о соципотеке. Вопреки ожиданию, что этот инструмент потеряет свою актуальность из-за федеральной льготной ипотеки и совместных с банками программ застройщиков, проект продолжается.

Объем жилья, который планируется построить в этом году, достигает 160,6 тысячи кв. метров, а размер затрат на его возведение составит 17,9 миллиарда рублей. Исполнять программу традиционно будет «Государственный жилищный фонд при президенте республики», а проконтролирует эту работу Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.



При этом средняя стоимость одного квадратного метра по соципотеке может составить близкие к рыночным около 112 тысяч рублей.

Общий объем затрат на реализацию программы представляет следующее:

9,2 миллиарда рублей — платежи в соответствии с заключенными договорами пожертвования и соглашениями между организациями республики и исполнителем.

8 миллиардов рублей — средства самого исполнителя (в том числе на финансирование формирования земельных участков, подлежащих включению в государственный резерв земель, — 6,3 миллиона рублей).

700 миллионов рублей — средства республиканского бюджета, направляемые на предоставление господдержки в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье семьям, у которых рождаются или которыми усыновляются (удочеряются) дети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раньше было больше



Стоит отметить, что в 2022 году на реализацию этой программы было направлено ровно на 2 миллиарда рублей меньше, а именно — 15,9 миллиарда. Из них за счет платежей организаций было вложено около 7,9 миллиарда рублей, примерно столько же от самого исполнителя — 7,3 миллиарда. При этом размер финансирования на формирование земельных участков, как и средства из бюджета для семей-усыновителей, остались без изменений — 6,3 и 700 миллионов соответственно.

Меньше оказались не только размеры финансирования программы, но и объемы возведенного жилья — 150,2 тысячи кв. метров. Средняя стоимость одного квадратного метра составляла около 105 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Однако еще 5 лет назад, в 2018 году, размер финансирования достигал 20,6 миллиарда рублей. Максимальным оказалось не только денежное значение, но и площадь строительства. Так, объем, построенного исполнителем жилья составлял 527,9 тысячи кв. метров. То есть за пять лет объем жилья по программе господдержки в Татарстане упал примерно на 70%.

Из них проинвестировано по социальной ипотеке 308 тысяч кв. метров. Оплачено специализированными организациями за счет дополнительных источников — 219,9 тысяч кв. метров. Средняя стоимость инвестиционных затрат в расчете на 1 кв. метр не превышала 34 тысячи рублей.



— Госжилфонд в течение 28 лет успешно работает над улучшением жилищных условий наших граждан. В 2019 году Госжилфондом было построено 439,8 тыс. кв. м жилья, в 2018 году — 527,8 тыс. кв. м. В указанные годы объемы строительства жилья включали в себя не только программу соципотеки, но и такие большие программы, как расселение граждан из аварийного жилья. В настоящее время эта программа успешно реализована и не учитывается в объемах строительства на 2023 год. Объемы строительства определены исходя из потребности очередников по соципотеке 2023 года, а также из наличия земельных участков с подведенными коммуникациями, выделенными для строительства жилья по соципотеке. Часть очередников 2023 года уже в прошлом [2021] году смогли улучшить свои жилищные условия — мы работаем над сокращением срока ожидания квартиры, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Государственного жилищного фонда.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году планируют сдать 2,8 млн кв. м жилья

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщал ранее, что в 2023 году в регионе планируется реализовать 44 республиканские программы в области строительства и модернизации объектов. Общий объем их финансирования составит около 54 млрд рублей.

На выделенные средства необходимо будет построить, отремонтировать и благоустроить более 3,5 тысячи объектов. Кроме того, как рассказал глава Минстроя, в 2022 году строительный комплекс республики выполнил все взятые на себя обязательства: в полном объеме были реализованы шесть нацпроектов, восемь государственных и 44 республиканские программы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем же году необходимо сдать 2,8 млн кв. м жилья, в том числе 160 тысяч кв. м — по социальной ипотеке, 1,2 млн кв. м — по линии индивидуального жилищного строительства, 1,4 млн кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья.

Также министр рассказал, что в текущем году запланирована реализация четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан — это 600 детей-сирот, 33 многодетные семьи, 78 молодых семей и шесть граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

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Максим Кокунин