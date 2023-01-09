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На сайте Минобрнауки Татарстана удалили информацию о продлении зимних каникул

11:26, 09.01.2023
На сайте Минобрнауки Татарстана удалили информацию о продлении зимних каникул
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

На сайте Министерства образования и науки Татарстана удалили информацию о продлении зимних каникул в школах республики на два дня за счет весенних. Теперь там опубликовано сообщение только об «отмене занятий во многих школах».

Скриншот: сайт Министерства образования и науки Татарстана (первоначальная версия)

— Вместе с тем обращаем внимание родителей, что, невзирая на показатели термометров, все татарстанские школы и педагогические коллективы в полном составе работают в прежнем режиме. Если вам не с кем оставить несовершеннолетних детей, то школы примут их при любой температуре. С ребенком будут заниматься педагоги и он будет накормлен горячим питанием, — отметили в пресс-службе.

Как сообщают в министерстве, температурный режим в общеобразовательных организациях соответствует всем нормам и требованиям.

В Минобрнауки уточнили, что решение о продлении каникул принимают муниципалитеты.

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Айрат Назипов
ОбществоОбразование Татарстан

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