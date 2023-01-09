Ринат Садыков стал и.о. министра по делам молодежи Татарстана

Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

Исполняющим обязанности министра по делам молодежи Татарстана назначили Рината Садыкова. Об этом «Реальному времени» сообщили в Министерстве по делам молодежи республики.

Ринат Садыков будет работать на новой должности в качестве исполняющего обязанности до того времени, пока не назначат нового министра. Официальные документы о его назначении подготовят в ближайшее время.

Ринат Садыков родился 18 марта 1986 года в Казани. Трудовую карьеру начал в 2008 году, когда стал руководителем МОО «Казанский центр студенческих трудовых отрядов». Спустя 10 лет стал заместителем министра по делам молодежи Татарстана. С октября 2021 года он занимал пост первого заместителя министра по делам молодежи республики.

Напомним, что Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Татарстана. Он назначен помощником президента республики и будет руководить региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».



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Айрат Назипов