Вячеслав Володин заявил, что в России осталось 75,9% иностранных компаний

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России осталось 75,9% иностранных компаний. Вместе с этим отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают свои объемы.

— 75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушел, терпят миллиардные издержки, — написал он в своем telegram-канале.

Володин отметил, что среди российских предприятий большой рост показало производство одежды (+42%), а также увеличился выпуск лекарств (+15%).

— Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития. В прошлом году принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь обязательно создание юридического лица в РФ. Также запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками. В первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ. Но многое предстоит еще сделать. Это приоритет Государственной думы, — рассказал он.

Фото: pxhere.com

Напомним, в конце прошлого месяца депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что ушедшие из страны бренды рано или поздно вернутся на российский рынок. По его словам, несмотря на их возврат, не нужно откладывать в сторону запуски производств и отечественные разработки.

По мнению Толмачева, в вопросе возврата иностранных брендов есть две грани. Депутат считает, что, с одной стороны, из-за этого может вырасти уровень конкуренции, что может повлиять на улучшение качества товаров и услуг. С другой стороны, возврат брендов на российский рынок не является гарантией того, что в будущем такая ситуация не повторится.

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Максим Кокунин