Россияне одновременно заражаются гриппом и COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 фиксируются в России. Чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях, — цитирует Пшеничную «РИА Новости».

Она отметила, что такие случаи обычно протекают более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться 2—3 недели и более, а риск летального исхода связан с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По ее словам, лечение гриппа и COVID-19 отличается, поэтому в таких случаях используют комбинированную противовирусную терапию, ориентированную на оба вируса. Вопрос о применении тех или иных методов терапии решается врачом в каждом случае индивидуально.

Неделю назад в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 29,3%.

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Айрат Назипов