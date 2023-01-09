Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Республики Татарстан. Он назначен помощником президента республики.

В новом статусе Тимур Сулейманов будет руководить региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.



Напомним, Тимур Сулейманов возглавил Министерство по делам молодежи Татарстана в сентябре 2021 года. На эту должность его назначили после ухода Дамира Фаттахова на пост заместителя руководителя Росмолодежи.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

С 2018-го по сентябрь 2021 года Тимур Сулейманов занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Татарстана. Он окончил экономический факультет КГУ (ныне КФУ). Работал специалистом по работе с молодежью ГУ «Молодежный Центр «Сэлэт». С 2014 по 2018-й был исполнительным директором ТРМОФ «Сэлэт».

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Татьяна Демина