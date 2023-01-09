Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Татарстана
Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Республики Татарстан. Он назначен помощником президента республики.
В новом статусе Тимур Сулейманов будет руководить региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.
Напомним, Тимур Сулейманов возглавил Министерство по делам молодежи Татарстана в сентябре 2021 года. На эту должность его назначили после ухода Дамира Фаттахова на пост заместителя руководителя Росмолодежи.
С 2018-го по сентябрь 2021 года Тимур Сулейманов занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Татарстана. Он окончил экономический факультет КГУ (ныне КФУ). Работал специалистом по работе с молодежью ГУ «Молодежный Центр «Сэлэт». С 2014 по 2018-й был исполнительным директором ТРМОФ «Сэлэт».
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Справка
Тимур Сулейманов родился 4 января 1987 года в Казани.
Образование:
- 2009 год — Казанский государственный университет, экономический факультет;
- 2007 год — Университет г. Гранада (Испания), экономический факультет;
- 2012 год — аспирант К(П)ФУ, Институт управления и территориального развития.
Трудовая деятельность:
- 2008 — 2009 — специалист по работе с молодежью ГУ «Молодежный Центр «Сэлэт»;
- 2010 — 2014 — президент РМОО «Лига студентов РТ»;
- 2014 — 2018 — исполнительный директор ТРМОФ «Сэлэт»;
- 2018 — 2021 — первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана;
- с октябрь 2021-го — министр по делам молодежи Татарстана.
Награды:
Благодарность кабмина Татарстана (2017 год), благодарность президента РТ (2018-й), золотой знак «За заслуги в реализации молодежной политики РТ» (2020-й), благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи (2020-й)
Женат, воспитывает сына и двух дочерей.
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