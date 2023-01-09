Российская армия взяла под контроль село Бахмутское
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
— По состоянию на 9 января 2023 г., на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское, — написано в публикации.
По данным штаба теробороны, российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям.
Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия: было уничтожено более 600 украинских военнослужащих, подчеркнули в министерстве.
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