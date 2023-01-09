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Российская армия взяла под контроль село Бахмутское

09:34, 09.01.2023
Российская армия взяла под контроль село Бахмутское
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

— По состоянию на 9 января 2023 г., на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское, — написано в публикации.

По данным штаба теробороны, российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям.

Фото: ШТАБ ТерО ДНР/t.me

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия: было уничтожено более 600 украинских военнослужащих, подчеркнули в министерстве.

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Айрат Назипов
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