Новости общества

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра в троллейбусах, автобусах и трамваях Казани вступят в силу новые тарифы

13:25, 09.01.2023 6
Завтра в троллейбусах, автобусах и трамваях Казани вступят в силу новые тарифы
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Во вторник, 10 января, в наземном городском общественном транспорте Казани начнут действовать новые тарифы для перевозки пассажиров и багажа. Такое решение принял Государственный комитет Татарстана по тарифам, напомнили в мэрии Казани.

Согласно изменениям, стоимость билета при его покупке банковской или транспортной картой составит 35 рублей. При оплате наличными стоимость билета останется прежней — 36 рублей.

Как объяснили в ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ), на увеличение стоимости проезда повлияли рост цен на дизельное топливо, инфляция в 11,06% и удорожание комплектующих, а также запасных частей.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

О том, что в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани вырастет стоимость проезда при оплате банковской картой, стало известно в конце 2022 года. Она увеличится на 4 рубля. На сегодняшний день стоимость билета при безналичной оплате составляет 31 рубль.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:50
    Красная цена 15 рублей, и выручка увеличилось бы 3- 4 раза, а так с повышением народа будет еще меньше. Нас в семье 5 человек, мы с ранней весны до зимы на велика ездим.
    Ответить
    Анонимно 14:18
    А покупать запчасти и бензин они тоже будут по 15 рублей ?))
    Ответить
  • Анонимно 13:51
    государству пора уже полную компенсацию делать за льготников
    Ответить
  • Анонимно 14:00
    Компенсация повышения будет ? Или зажмут, как всегда?
    Ответить
  • Анонимно 15:20
    Да сейчас на все цены растут и это норма, так что не удивительно что за проезд тоже плата растет, почти каждый год так и ничего страшного
    Ответить
  • Анонимно 16:01
    Народ ну вы сами подумайте в самом деле, транспорт же должен существовать на какие-то деньги, лучше пусть на 4 рубля дороже, чем будет нехватка общественного транспорта. Или чем вообще его не станет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также