Завтра в троллейбусах, автобусах и трамваях Казани вступят в силу новые тарифы

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Во вторник, 10 января, в наземном городском общественном транспорте Казани начнут действовать новые тарифы для перевозки пассажиров и багажа. Такое решение принял Государственный комитет Татарстана по тарифам, напомнили в мэрии Казани.

Согласно изменениям, стоимость билета при его покупке банковской или транспортной картой составит 35 рублей. При оплате наличными стоимость билета останется прежней — 36 рублей.



Как объяснили в ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ), на увеличение стоимости проезда повлияли рост цен на дизельное топливо, инфляция в 11,06% и удорожание комплектующих, а также запасных частей.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

О том, что в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани вырастет стоимость проезда при оплате банковской картой, стало известно в конце 2022 года. Она увеличится на 4 рубля. На сегодняшний день стоимость билета при безналичной оплате составляет 31 рубль.



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Антон Гаврилов