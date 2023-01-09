Рустам Минниханов поручил обеспечить корректность начислений на оплату счетов ЖКУ
С 1 декабря прошлого года по всей России поднялись тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в среднем, на 9%. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в период отопительного сезона жителям республики важно объяснить причины роста платежей.
Он поручил Минстрою РТ, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций обеспечить правильность начислений за оплату счетов коммунальных услуг.
— Важно разъяснять населению причины роста платежей, а также говорить о действующих в республике мерах социальной поддержки, — передает слова Рустама Минниханова его пресс-служба.
Он также поручил организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям жителей Татарстана.
Президент Татарстана подчеркнул, что социально незащищенные категории граждан обеспечат мерами поддержки и льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Он поручил Министерству труда, занятости и социальной защиты республики обеспечить своевременную выплату субсидий.
В конце декабря Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому мобилизованные жители республики и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае просрочки коммунальных платежей или несвоевременной оплаты взносов на капремонт.
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