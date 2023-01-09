Ночью в Татарстане похолодает до -41 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью и утром во вторник, 10 января, в Татарстане ожидается от -32 до -37 градусов. Местами температура воздуха опустится до -41°С.

В Казани ночью похолодает до -32..-34 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -25 до -30 градусов. В Казани прогнозируется от -26 до -28°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 6 января из-за аномально холодной погоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Действует оно до 11 января. Подробнее о деловой неделе, которая стартовала в Татарстане с большим минусом, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина