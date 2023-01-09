«Если мы призывали к мобилизации, значит должны и о семьях бойцов думать»

Челнинские предприятия вслед за КАМАЗом ввели ежемесячные выплаты мобилизованным в размере средней заработной платы

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», большинство крупных компаний Набережных Челнов приняли решение поддержать «рублем» мобилизованных в зону СВО работников. В дополнение к государственным выплатам и льготам предприятия осуществляют ежемесячные выплаты в размере средней заработной платы от 30 до 50 тысяч рублей. «Выплачивают многие: «Акульчев», Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат, ТЭМПО — десятки предприятий в Челнах сохранили [зарплату] и готовы выплачивать ее до их возвращения домой», — рассказал нашему изданию мэр автограда Наиль Магдеев. Впрочем, эту добровольную инициативу не торопятся поддерживать все работодатели города, но их и не заставляют. Хотя в отдельных регионах «акт доброй воли» попробовали закрепить указами губернаторов.

Кто платит «гражданские зарплаты» мобилизованным

Крупные работодатели Набережных Челнов выступили с новой инициативой по поддержке работников, отправившихся в зону СВО. Они продолжат ежемесячно выплачивать им материальную помощь в размере средней заработной платы, несмотря на приостановление трудового договора. Причем работодатели производят выплаты не только тем, кого призвали после 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, но и добровольцам татарстанских батальонов «Тимер» и «Алга», а также участникам частного вооруженного формирования ЧВК «Вагнер».

— Проводили их и продолжают платить заработную плату. Пусть на работу они не ходят, а им зарплату все равно начисляют, — рассказал «Реальному времени» мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев о выплатах в размере средней заработной платы мобилизованным челнинцам. По его словам, предприятия выплачивают эти деньги в дополнение к государственным выплатам и льготам Минобороны РФ. В народе их называют «гражданскими зарплатами».

«Платят многие: «Акульчев», Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат, ТЭМПО», — перечислил он тех, кто не поскупился в оказании помощи семьям мобилизованных. При этом мэр автограда заверил, что зарплатные выплаты будут производиться бессрочно: «Пока не вернутся домой». И если вдруг спецоперация затянется на 2 года — «значит 2 года будут платить», уверен он.

Общее количество мобилизованных, которые получают «гражданскую зарплату» с места работы он не назвал. Но всего из Набережных Челнов уехало на фронт свыше тысячи человек. Это больше, чем из Казани, где проживает вдвое больше населения, и нефтяного Альметьевска (население около 300 тысяч человек).

Первым о введении ежемесячных выплат мобилизованным в Татарстане объявило руководство КАМАЗа. Фото: Сергей Афанасьев

По примеру КАМАЗа

Первым о введении ежемесячных выплат мобилизованным в Татарстане объявило руководство КАМАЗа. 23 сентября компания объявила о готовности выплачивать по 50 тысяч рублей всем сотрудникам, которых призовут в рамках частичной мобилизации. А также обязалась сохранить за ними рабочие места (этого требует и федеральное законодательство).

При этом в компании намеренно избегали называть выплату в 50 тысяч рублей ежемесячной. И, действительно, зарплата мобилизованных может варьироваться от 30 тысяч и выше, а выплата в 50 тысяч полагается каждому мобилизованному, вне зависимости от занимаемой позиции. По официальным данным, средняя зарплата на КАМАЗе по итогам первого полугодия 2022 года составила 57 846 рублей.

Судя по всему, общественную инициативу КАМАЗа поддержали и остальные предприятия Набережных Челнов. 30 сентября о введении ежемесячных выплат в 30—50 тысяч рублей мобилизованным работникам объявило челнинское ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова».

— Наблюдательный совет комбината принял решение о мерах поддержки мобилизованных работников предприятия и их семей, — заявили в компании, — На данный момент 42 работника комбината призваны в рамках частичной мобилизации. Всем им предприятие будет выплачивать по 30 тысяч рублей ежемесячно, а также по 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в семье мобилизованного работника.

Кроме того, мобилизованным обещана «производственная премия к Новому году за отработанные месяцы и дивиденды по итогам работы комбината за 2022 год». Но без потерь в компании не обошлось. В декабре пришла «похоронка» о смерти одного из бойцов, работника комбината — 35-летнего Павла Зуева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине. 6 декабря трудовой коллектив простился с ним. У него остались двое детей.

Фото: пресс-служба ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова»

Добровольные выплаты по рекомендации?

На челнинских предприятиях пока не прокомментировали вопрос о размере и регулярности выплат мобилизованным сотрудникам, о которых говорил мэр автограда. По данным АО «Челны-Хлеб», с предприятия призвали в рамках частичной мобилизации семь работников. В челнинском оборонном «Ремдизеле» сообщили, что почти 100% работников имеют бронь, поэтому вопрос ежемесячных выплат перед ними не стоит.

В других регионах ежемесячные выплаты мобилизованным работникам закрепили отдельными указами глав регионов. К примеру, губернатор Нижегородской области в октябре издал специальный указ, в котором рекомендовал предприятиям осуществлять выплаты бойцам в размере среднемесячной заработной платы.

По словам юристов, предприятия де-юре не могут выплачивать заработную плату, так как после призыва работника на военную службу по мобилизации действие трудового договора приостанавливается на период прохождения работником военной службы (ч. 1 ст. 351.7 ТК РФ). Но зато вправе выплачивать ежемесячно материальную помощь в размере заработной платы, так как трудовые договоры с мобилизованными сохранены, отметила замгендиректора по правовым вопросам ТПП Набережных Челнов Каусария Галимуллина. По ее словам, по заявлению мобилизованного крупные предприятия (КАМАЗ, ХК «ТЭМПО») переводят материальную помощь на расчетный счет одного из членов семьи, который указывает сам солдат. Челнинские предприятия добровольно принимали решение об оказании помощи семьям мобилизованных, заверила собеседница издания.

Сергей Акульчев о выплатах: «По зову сердца»

— Почему приняли такое решение? Это по зову сердца, — рассказал «Реальному времени» о своем решении ежемесячно платить своим мобилизованным сотрудникам глава кондитерской фабрики Сергей Акульчев.

На этом предприятии были мобилизованы всего два сотрудника, поэтому финансовая помощь оказалась работодателю «по силам».

— Как только объявили о начале частичной мобилизации, мы сразу собрались и приняли пакет решений по поддержке призванных работников. В него входила единовременная выплата в 100 тысяч рублей, полная экипировка бойца за счет компании. Покупали все: рюкзаки, берцы, вплоть до теплой одежды, — рассказал он. По его словам, «гражданская зарплата» им будет выплачиваться до возвращения домой. «Я считаю, что это правильно. Им придется воевать в тяжелых условиях. Мы точно должны их поддержать. Это точно нам по силам. Чтобы они не переживали, что у них остались невыплаченные кредиты», — пояснил он.

Кроме того, компания продолжает поддерживать семьи мобилизованных сотрудников. «Мы берем на себя оказание мужской помощи — например по ремонту стиральной машины или переезду в другую квартиру. Они могут позвонить в отдел кадров, и помощь будет оказана. Надеюсь, что скоро все завершится и все вернутся здоровыми и невредимыми», — рассказал Сергей Акульчев.

100 млн рублей потратил бюджет Челнов на мобилизацию

Челнинский бизнес последовал примеру местных властей. Как известно, власти автограда первыми объявили о введении пяти мер социальной поддержки семей, освободив их от платы за детский сад, питание в школах и за проезд. Кроме того, их освободили от уплаты транспортного и земельного налогов.

В дополнение к этому ввели выплаты по 100 тысяч рублей за рождение ребенка в семье мобилизованного. «Уже четверым дали. Отчет идет с 24 сентября. Есть женщина, которая родила 30 сентября. Я сам еду в роддом. В одной руке — букет, в другой — конверт на 100 тысяч. С тех пор в семьях мобилизованных родились четыре малыша — два мальчика и две девочки», — рассказал Наиль Магдеев. И вспомнил, как молодого десантника отпустили на сутки в Челны, чтобы он увидел новорожденного. «Вы видели когда-нибудь плачущего десантника? Я тогда сказал ему — не плачь, иначе и мне придется плакать вместе с тобой».

Ввели выплаты по 100 тысяч рублей за рождение ребенка в семье мобилизованного. Фото: Максим Платонов

По оценке мэра Челнов, общие затраты бюджета на поддержку мобилизованных и их семей превысили 100 млн рублей. «За 3 месяца — 98 млн расходов по трем позициям, это только бюджетные расходы. Есть еще 50—60 млн — внебюджетные», — рассказал он. «Если мы как власть призывали к мобилизации, значит мы должны и о семьях бойцов думать», — заключил он.