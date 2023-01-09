Мусорный оператор ПЖКХ заплатит за перевозку мусора более 6 миллиардов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Больше половины суммы пойдет на вывоз мусора в Казани

ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (УК «ПЖКХ»), которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по Западной зоне Татарстана, согласно требованию закона ищет на конкурсной основе подрядчиков на транспортировку мусора. Как выяснило «Реальное время», в сумме ПЖКХ потратит на это 6,1 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Согласно документации, с 1 февраля 2023-го по 30 июня 2025-го подрядчик должен будет осуществлять:

погрузку ТКО — в местах их накопления в контейнерах и вне их;

транспортирование отходов мусоровозами, отвечающими требованиям — среди них специальное оформление, видеорегистратор, комплект бортового навигационно-связного оборудования на базе системы ГЛОНАСС/GPS;

разгрузку мусора на объектах обработки и размещения.

Стоит отметить, что оказание услуг не предполагает перехода к подрядчику права собственности на ТКО.

Больше всего на транспортировку ТКО потратят в Казани — 3,9 миллиарда рублей. 732,9 миллиона рублей уйдет на эти цели в Зеленодольском, Кайбицком, Верхнеуслонском районах, 609,4 миллиона — в Балтасинском, Кукморском, Сабинском, Тюлячинском, Арском, Атнинском и Высокогорском районах, 547 миллионов — в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Алексеевском, Спасском, Алькеевском районах, 324 миллиона — в Дрожжановском, Тетюшском, Апастовском, Камско-Устьинском, Буинском районах.

Наиболее часто татарстанцы выкидывают пищевые отходы, бумагу и картон (в том числе упаковочную бумагу), полимерные материалы (детские ванночки, тазы, линолеум, пленка), стекло, древесину (мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера), текстиль, металл (газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски), смет с территории (земля, песок, растительные остатки, камни), резину, кожу, изделия из смешанных материалов и т.д.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани собираются перевезти 1,4 миллиарда тонн ТКО за два с лишним года

За два с лишним года в сумме планируется транспортировать около 2,2 миллиарда тонн мусора:

Казань — 1,4 миллиарда тонн;

Зеленодольский район — 179,2 миллиона тонн;

Арский район — 62,4 миллиона тонн;

Кукморский район — 55,4 миллиона тонн;

Высокогорский район — 51,6 миллиона тонн;

Буинский район — 47,1 миллиона тонн;

Лаишевский район — 44,8 миллиона тонн

Балтасинский район — 37,3 миллиона тонн;

Пестречинский район — 36,8 миллиона тонн;

Сабинский район — 34,5 миллиона тонн;

Рыбно-Слободский район — 28,4 миллиона тонн;

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Алексеевский район — 28,2 миллиона тонн;

Дрожжановский район — 25,5 миллиона тонн;

Тетюшский район — 24,9 миллиона тонн;

Апастовский район — 22,6 миллиона тонн;

Спасский район — 21,6 миллиона миллиона тонн;

Алькеевский район — 21,6 миллиона миллиона тонн;

Верхнеуслонский район — 18 миллионов тонн;

Камско-Устьинский район — 17,1 миллиона тонн;

Кайбицкий район — 15,8 миллиона тонн;

Тюлячинский район — 15,6 миллиона тонн;

Атнинский район — 14,7 миллиона тонн.

Таким образом, во всех вышеперечисленных районах, согласно прогнозам, перевезут 803,1 миллиона тонн мусора — примерно в 1,7 раза меньше, чем в Казани. Отметим, что в столице Татарстана на перевозку мусора задействуют от 154 до 157 машин.

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Дарья Пинегина