Объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составит 307,9 млрд рублей — это много или мало?
В Татарстане по итогам 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства, учитывая все категории хозяйств, составит 307,9 млрд рублей. Отметку в 300 миллиардов показатель превысит впервые, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
Сопоставимый рост объема валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам прошлого года составит порядка 18%. План составлял 1,9%.
Выручка сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств в республике по итогам прошлого года прогнозируется в размере 172,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом она увеличится на 29 миллиардов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
307,9 млрд рублей — это:
- $4,38 миллиарда, или €4,07 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
- В среднем по 25,66 млрд рублей в месяц.
- Почти на четверть — на 23,8% — больше, чем в 2019-м — в допандемийном году объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составил 248,7 млрд рублей.
- На 43,6 миллиарда больше, чем в пандемийнном 2020 году — тогда объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане достиг 264,3 млрд рублей.
- На 59,1 миллиарда больше, чем в 2021 году — по его итогам объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане оценивался в 248,8 млрд рублей.
- На 122,3 миллиарда больше, чем в Башкирии в 2021 году — в соседней с Татарстаном республике объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период составил 185,6 млрд рублей.
- В два раза больше, чем в Самарской области в 2021 году — объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период оценили в 147,1 млрд рублей.
- В 3,7 раза больше, чем в Мордовии в 2021 году — объем валовой продукции сельского хозяйства в этой республики составил 83,6 млрд рублей.
- В три раза меньше, чем в Казахстане в 2020 году — за пандемийный год в стране объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 6,4 трлн тенге, или 976,5 млрд рублей (по курсу ЦБ на сегодня).
- Более 11 млн тонн картофеля — средняя цена 1 кг в Татарстане на конец 2022 года составляла 27,8 рубля.
- Более 3 млн литров молока — на конец прошлого года средняя цена одного литра питьевого цельного стерилизованного молока 2,5—3,2% жирности составляла в Татарстане 100,18 рубля.
- 4,36 миллиона упаковок куриных яиц — коробка из 10 штук в Татарстане в конце декабря 2022-го стоила в среднем 70,55 рубля.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/270210-obem-valovoy-produkcii-selskogo-hozyaystva-v-tatarstane-prevysit-300-mlrd неужели потому что все молодцы?