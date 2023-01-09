Объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составит 307,9 млрд рублей — это много или мало?

В Татарстане по итогам 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства, учитывая все категории хозяйств, составит 307,9 млрд рублей. Отметку в 300 миллиардов показатель превысит впервые, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



Сопоставимый рост объема валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам прошлого года составит порядка 18%. План составлял 1,9%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выручка сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств в республике по итогам прошлого года прогнозируется в размере 172,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом она увеличится на 29 миллиардов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



307,9 млрд рублей — это:

$4,38 миллиарда , или €4,07 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. В среднем по 25,66 млрд рублей в месяц .

. Почти на четверть — на 23,8% — больше, чем в 2019-м — в допандемийном году объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составил 248,7 млрд рублей.

— в допандемийном году объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составил 248,7 млрд рублей. На 43,6 миллиарда больше, чем в пандемийнном 2020 году — тогда объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане достиг 264,3 млрд рублей.

— тогда объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане достиг 264,3 млрд рублей. На 59,1 миллиарда больше, чем в 2021 году — по его итогам объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане оценивался в 248,8 млрд рублей.

— по его итогам объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане оценивался в 248,8 млрд рублей. На 122,3 миллиарда больше, чем в Башкирии в 2021 году — в соседней с Татарстаном республике объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период составил 185,6 млрд рублей.

— в соседней с Татарстаном республике объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период составил 185,6 млрд рублей. В два раза больше, чем в Самарской области в 2021 году — объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период оценили в 147,1 млрд рублей.

— объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период оценили в 147,1 млрд рублей. В 3,7 раза больше, чем в Мордовии в 2021 году — объем валовой продукции сельского хозяйства в этой республики составил 83,6 млрд рублей.

— объем валовой продукции сельского хозяйства в этой республики составил 83,6 млрд рублей. В три раза меньше, чем в Казахстане в 2020 году — за пандемийный год в стране объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 6,4 трлн тенге, или 976,5 млрд рублей (по курсу ЦБ на сегодня).

— за пандемийный год в стране объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 6,4 трлн тенге, или 976,5 млрд рублей (по курсу ЦБ на сегодня). Более 11 млн тонн картофеля — средняя цена 1 кг в Татарстане на конец 2022 года составляла 27,8 рубля.

— средняя цена 1 кг в Татарстане на конец 2022 года составляла 27,8 рубля. Более 3 млн литров молока — на конец прошлого года средняя цена одного литра питьевого цельного стерилизованного молока 2,5—3,2% жирности составляла в Татарстане 100,18 рубля.

— на конец прошлого года средняя цена одного литра питьевого цельного стерилизованного молока 2,5—3,2% жирности составляла в Татарстане 100,18 рубля. 4,36 миллиона упаковок куриных яиц — коробка из 10 штук в Татарстане в конце декабря 2022-го стоила в среднем 70,55 рубля.

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Татьяна Демина