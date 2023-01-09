Из-за морозов в Татарстане пострадали 126 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

От переохлаждения и обморожения в Татарстане с 31 декабря по 9 января пострадали 126 человек. Из них были госпитализированы 95 пострадавших, сообщает «РБК Татарстан».

Что касается столицы республики, обратились в службу скорой помощи с 6 по 8 января 39 человек — 20 из-за переохлаждения, 19 — из-за обморожения. Еще 11 казанцев госпитализированы.

Чаще всего обморожению подвергаются запястья, кисти и пальцы рук. Также от мороза страдают другие открытые участки тела. Медики рекомендуют одеваться в многослойную одежду, чтобы избежать обморожения или развития переохлаждения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как напомнили в Гидрометцентре республики, аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9—19 градусов ниже климатической нормы установилась в регионе с 6 января. С этого дня и по 11 января действует штормовое предупреждение.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром во вторник, 10 января, в Татарстане температура воздуха составит от -32 до -37 градусов. Местами похолодает до -41°С. Днем ожидается от -25 до -30°С.



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Елизавета Пуншева