Пустые классы, дорогое такси, -50 на термометре: деловая неделя в Татарстане стартовала с большим минусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Школы работают, школьников почти нет

Первая рабочая и учебная неделя нового 2023 года в Татарстане началась со жгучих морозов. На республику они обрушились еще в новогодние каникулы — с 6 января из-за аномально холодной погоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Действует оно до 11 января — затем морозы, согласно прогнозам, должны ослабеть.

По-настоящему российские морозы продлили отдых школьникам. Утром Министерство образования и науки Татарстана опубликовало информацию, что во многих школах республики за счет весенних продлены на два дня зимние каникулы. Позже информация на сайте исчезла. Как объяснили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, решение о продлении каникул принимают муниципальные власти, а не Минобрнауки. И все же занятия в некоторых школах сегодня отменены, хотя сами школы и педагогические коллективы продолжают работать.

— Если вам не с кем оставить несовершеннолетних детей, то школы примут их при любой температуре. С ребенком будут заниматься педагоги, и он будет накормлен горячим питанием. Температурный режим в общеобразовательных организациях также соответствует всем нормам и требованиям, — говорится в сообщении Минобрнауки Татарстана.

В мэрии Казани рассказывали, что решения о проведении занятий в морозы «принимают руководства школ самостоятельно с учетом мнений родителей, педагогов и самих ребят, принимая во внимание возможности и особенности образовательного процесса»:

— В одних случаях это действительно переход на дистанционный формат, в других — отмена занятий (например, в отношении учеников начальных классов, для которых проведение дистанционных занятий может быть проблематичным) либо их проведение в стандартном порядке, — говорится в сообщении властей.

Накануне о решении отменить занятия во всех городских и сельских школах для учащихся с 1-го по 11-й класс объявили власти Менделеевского района Татарстана. В Казани же, к примеру, ученики средних классов отправились в школы.



Напомним, согласно информации Министерства образования и науки Татарстана, в сельских школах занятия отменяются:

для начальных классов — при -23 градусах;

в 5—9-х классах — при -25 градусах;

в 10—11-х классах — при -30 градусах.



В городских школах при морозах занятия отменяются:

в начальных классах — при -25 градусах;

в 5—9-х классах — при -27 градусах;

в 10—11-х классах — при -32 градусах.

Кроме того, зимой занятия физкультурой на открытом воздухе для учеников младших классов допускаются лишь при температуре воздуха не ниже -3 градусов и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, а для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду.

Фото: Минобрнауки Татарстана

Взлетевшие при минусе на улице цены на такси

Взрослым же, несмотря на лютые морозы, пришлось закончить девятидневные каникулы и пойти на работу. Желающих добраться до нее на такси ждал не самый приятный сюрприз — цены на поездки резко взлетели.

— Это издевательство над людьми! За полчаса езды отдать почти 600 рублей. Приходится морозить свою пятую точку и ехать на «краснобусе», — пожаловался утром первого рабочего дня один из жителей Казани.

Поездка по тарифу «Эконом» морозным утром 9 января стоила от 500 рублей — ценник, характерный обычно для часа пик. Впрочем, уже спустя два часа после опубликованной жалобы цены на такси опустились.

Что касается общественного транспорта Казани, стоимость проезда в котором вот-вот вырастет до 35 рублей при безналичном расчете, то в целом он работал в обычном режиме. Однако в старых автобусах пассажирам согреться вряд ли получится.

Некоторые казанцы этим утром шли на работу в надежде согреться там — в официальном telegram-канале мэрии столицы Татарстана горожане жалуются на холод в квартирах. «Скажите, пожалуйста, куда обращаться, когда батареи горячие, а дома все равно холодно, дует из стен», — написала под одним из постов местная жительница.

Жалобы на холод в квартирах поступают уже несколько дней. Жительница одной из квартир в доме №56 по ул. Лево-Булачной жаловалась 8 января, что проблему не могут устранить уже два дня: «В субботу пришли слесари из УК, провели осмотр батарей в квартире, подтвердили, что действительно отопление слабое, сказали, что сообщат в инженерный центр. Но до сих пор ничего не сделано!» Несмотря на это, счет в платежке приходит большой — почти 9 тысяч рублей.

Прогнозируется до -41 градуса

В Гидрометцентре Татарстана предупреждали, что ночью и утром 9 и 10 января ожидается сильный мороз с температурами воздуха -31—36 градусов, а местами — до -41°С. При этом 2 января в республике наблюдалась плюсовая температура. В прочем, по данным сервисов, отображающих погоды, и -27 градусов, и -31°С в Казани порой ощущаются как -41°С.

Фото: скриншот

По данным Гидрометцентра Татарстана на 10 часов утра, похолодало до -37,6°C. Такую температуру зарегистрировала метеостанция Бавлы. К 11 часам утра столбик термометра показывал -33,8 градуса.



В тот же утренний час метеостанция Бугульма зафиксировала -31,7°C. По данным метеостанции Кукмор на 10.10, температура воздуха составила -33,2°C.

В Казани самую низкую температуру воздуха по состоянию на 10 часов утра зафиксировал ПНЗ №9 на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской — она составила -30,8 градуса. Спустя час она поднялась до -29,2°C.

В соцсетях пользователи уже несколько морозных дней делятся фотографиями термометров. В селе Татарский Кандыз Бавлинского района Татарстана один из них утром в понедельник показал -50 градусов, а в селе Новое Надырово Альметьевского района зафиксировали -43°C.

В Гидрометцентре Татарстана объясняли, что аномально холодная погода, которая установилась на значительной части европейской территории России, связана с влиянием ультраполярного вторжения воздушных масс — на территорию республики проникают очень холодные воздушные массы из арктических регионов. Очень холодная погода продержится и завтра, и послезавтра.

Ночью и утром во вторник, 10 января, в Татарстане ожидается от -31 до -36 градусов. Местами температура воздуха опустится до -41°C. Днем она не превысит -25—30 градусов.

В среду, 11 января, в республике ночью и утром прогнозируется от -29 до -34 градусов, местами — до -38°C. Днем ожидается от -17 до -22 градусов, а на востоке — до -25°C.

Из-за холодной погоды в парках и скверах Казани с 7 января отменяют мероприятия. Также из-за аномальных холодов прекращают работу катки — сегодня они закрыты в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

Сильные морозы накрыли и соседей Татарстана

Одеваться теплее погода заставляет не только татарстанцев, но и жителей соседних регионов. В столице Башкирии Уфе сегодня зафиксировали самый сильный мороз за последние 49 лет — по данным метеостанции Уфа-Дема, ночью температура воздуха достигла -39,1°C.

О том, что в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, Кировской области и других регионах Приволжского, а также Сибирского федерального округов температура опустится ниже нормы на 16—20 градусов, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Во вторник тоже никакого ослабления морозов. Затем будет медленное-медленное повышение температуры, которое приведет к тому, что в пятницу морозы будут до 15 градусов, — прогнозирует он.



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Татьяна Демина