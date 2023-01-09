За три дня переохлаждения и обморожения получили 39 казанцев
С 6 по 8 января в службу скорой помощи Казани поступило 20 вызовов, связанных с переохлаждением, и 19 — с обморожением. 11 пострадавших попали в больницу, сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Основными поводами для вызова бригады скорой помощи стали общее переохлаждение, поверхностное отморожение запястья, кисти и пальцев рук.
Как отметили в Управлении здравоохранения по Казани МЗ РТ, в морозные дни в основном страдают открытые участки тела: нос, щеки, уши и кисти. Первыми признаками обморожения являются изменения цвета участка тела, боль и жжение. Чтобы не замерзнуть и предотвратить обморожение, врачи рекомендуют многослойно одеваться.
Всего от переохлаждения и обморожения в Татарстане с 31 декабря по 9 января пострадали 126 человек. Из них были госпитализированы 95 пострадавших.
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