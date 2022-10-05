Итоги дня: ЗАЭС перейдет в собственность России, ОПЕК+ сократит добычу нефти, «Рубин» вылетел из Кубка страны
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 5 октября:
- Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.
- Кроме того, президент поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Согласно указу, кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий и другие вопросы, связанные с обеспечением работы ЗАЭС.
- Путин следом назначил временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых регионов страны. Врио главы Донецкой Народной Республики назначен Денис Пушилин, врио главы Луганской Народной Республики — Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области — Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области — Владимир Сальдо.
- По словам Путина, ситуация в Донбассе будет стабилизирована и Россия сможет развивать эти территории. Он добавил, что результаты референдума не только порадовали его, но и удивили: «В таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем».
- МВД России предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин из присоединенных регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — а также исключить коды 171 и 172, которые использовались на государственных регистрационных знаках автомобилей дипломатических представительств ДНР и ЛНР.
- Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. «Скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года, начиная с ноября 2022 года, для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК», — говорится в коммюнике.
- Москва и Анкара рассматривают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской системе «Мир» на территории республики. По данным издания Aydinlik, в Казани на 15-м заседании центробанков Турции и России наметилось некое продвижение в этом вопросе.
- Казанский «Рубин» в гостях проиграл «Волге» в матче 1/32 финала регионов Кубка России по футболу и вылетел из турнира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу ульяновской команды. Стоит отметить, что «Волга» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, а «Рубин» занимает шестое место.
- Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли прения по делу о жестоком убийстве двух жителей Чистополя. Гособвинитель по делу, прокурор республики Илдус Нафиков запросил для 51-летнего Рузеля Бакирова 24 года года колонии особого режима с последующим ограничением свободы еще на 1,5 года.
- Под домашний арест до 3 декабря отправлена казанская 11-классница, задержанная 3 октября после попытки поджечь райвоенкомат. Такое решение вынес Советский райсуд Казани. Заседание проходило в закрытом режиме. На суд девушку доставили в наручниках. Последние двое суток она провела в изоляторе временного содержания и на следственных действиях.
- На благоустройство улицы Баумана в Казани выделили более 103 миллионов рублей. Эту сумму потратили, в частности, на скамьи-цветники со спинкой и без, парковые замкнутые скамьи, которые появились на главной пешеходной улице города этим летом.
- Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт», принадлежащее зятю бенефициара ПСО «Казань» Равиля Зиганшина Тимуру Зайнутдинову, хотят обанкротить, выяснило «Реальное время». Сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной опубликовал его кредитор — местное ООО «Таткомплект», занимающееся оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.
- В Татарстане по итогам уборочной кампании собрали 5 млн тонн зерна, 1,65 млн тонн сахарной свеклы, более 800 тыс. тонн картофеля и 260 тыс. тонн овощей, об основных показателях отрасли президент республики Рустам Минниханов рассказал председателю правительства Михаилу Мишустину.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника в свой день рождения: «Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня».
- Проект бюджета Татарстана на 2023 год предусматривает доходы в размере 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей. Его внесли в Госсовет республики.
Дефицит бюджета в следующем году предусмотрен в размере 27,1 млрд рублей, или 7,5% от расходов.
- Ежегодно 5 октября празднуется Международный день учителя. Как следует из официальной статистики, в Татарстане в прошлом году педагогов насчитывалось почти 32 тысячи. Традиционно профессию учителя выбирают женщины. В республиканских школах в 2021/2022 учебном году на них приходилось 88,4%. Большинство учителей Татарстана — люди с опытом, обучившие не одно поколение. Так, 61% от их общего числа, то есть примерно 19,5 тысячи человек, с опытом работы от 20 лет и более.
- Лауреатами Нобелевской премии по химии — 2022 стали сразу трое ученых: американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс и датчанин Мортен Мелдал. Они удостоились награды за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. «Шарплесс и Мелдал заложили основу функциональной формы химии — клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. Бертоцци вывел химию кликов на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах», — говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.
- Евросоюз (ЕС) исключил алмазодобывающую компанию АЛРОСА из восьмого пакета санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на источники. Против введения санкций высказалась Бельгия, на чьей территории расположена крупнейшая в мире алмазная биржа.
- Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ «Вектор». Сообщалось, что он будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.
Ключевые события 224-го дня специальной военной операции на Украине и 15-го дня частичной мобилизации в России:
- Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму необходимо повысить уровень противодействия терроризму на фоне специальной военной операции на Украине. Это связано с высоким риском террористических угроз. Николай Патрушев также подчеркнул, что на фоне спецоперации «увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
- В Казани детям мобилизованных граждан окажут поддержку. Так, с 10 октября в школах они будут получать бесплатное двухразовое горячее питание, дошкольники смогут бесплатно посещать детсады, а также бесплатно ездить в общественном транспорте. С 1 ноября семьи мобилизованных освободят от абонентской платы и платы за питание в детских дошкольных учреждениях.
- Первое в России уголовное дело против уклонившегося от мобилизации возбудили в Пензенской области. Пдозреваемому 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Мужчину задержали при силовой поддержке ОМОН. В отношении подозреваемого возбудили дело по ст. 328 — за «Уклонение от призыва на военную службу», по которой предусматривается наказание до двух лет колонии.
- Путин заявил, что Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию: «Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленные Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы».
- По данным Минобороны России, киевский режим продолжил обстрелы территории Запорожской атомной электростанции. Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Все удары были подавлены.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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