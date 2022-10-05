«Рубин» проиграл «Волге» и вылетел из Кубка России
Казанский «Рубин» в гостях проиграл «Волге» в матче 1/32 финала регионов Кубка России по футболу и вылетел из турнира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу ульяновской команды.
Команда «Волга» замыкает турнирную таблицу ФНЛ. «Рубин» занимает шестое место.
В минувшую субботу «Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 12-го тура Первой лиги. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
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