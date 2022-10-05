Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул

Фото: nobelprize.org Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Лауреатами Нобелевской премии по химии — 2022 стали сразу трое ученых: американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс и датчанин Мортен Мелдал. Они удостоились награды за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.

— Шарплесс и Мелдал заложили основу функциональной формы химии — клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. Бертоцци вывел химию кликов на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах, — говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили ученые Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан. Они удостоились награды за новые методы синтеза молекул.



3 октября Нобелевскую премию — 2022 по физиологии и медицине присудили шведскому ученому Сванте Паабо. Он удостоился ее «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

Накануне объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Ее удостоились три ученых — Алан Аспет (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) за исследования в области квантовой механики.



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Татьяна Демина