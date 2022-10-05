Комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.



ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса в связи с пандемией. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны еще не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.

Фото: pxhere.com

Группа производителей нефти ОПЕК+ рассмотрела вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день на встрече в Вене 5 октября. Заседание прошло очно впервые с 2020 года.



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Маргарита Головатенко