Прокурор Татарстана требует для раскаявшегося убийцы двух человек 24 года колонии

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня в Верховном суде РТ прошли прения по делу о жестоком убийстве двух жителей Чистополя. Гособвинитель по делу, прокурор республики Илдус Нафиков запросил для 51-летнего Рузеля Бакирова 24 года года колонии особого режима с последующим ограничением свободы еще на 1,5 года, сообщили в Прокуратуре РТ.



По версии следствия, в ту ночь подсудимый был в гостях у своего знакомого, и в ходе застолья между ним и хозяином дома возникла ссора. Словами не обошлось. Как считают силовики, хозяин получил от гостя 21 удар топором по голове, после чего обвиняемый решил избавиться и от третьего участника застолья, который раньше ушел спать в зал. Бакирова обвиняют в том, что он нанес спящему 14 ударов топором. А потом забрал телевизор, приставку и электрическую бритву, а перед уходом поджег дом.

Вину обвиняемый полностью признал, на заседании суда каялся.



Дело рассматривает заместитель председателя Верховного суда РТ Максим Беляев.