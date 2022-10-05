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В Казани арестовали бросившую «коктейли Молотова» в военкомат школьницу

14:51, 05.10.2022 4
В Казани арестовали бросившую «коктейли Молотова» в военкомат школьницу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Под домашний арест до 3 декабря отправлена казанская 11-классница, задержанная 3 октября после попытки поджечь райвоенкомат. Такое решение только что вынес Советский райсуд Казани. Заседание проходило в закрытом режиме, уточнили «Реальному времени» в суде.

На суд девушку доставили в наручниках. Последние двое суток она провела в изоляторе временного содержания и на следственных действиях.

Как удалось выяснить «Реальному времени», ученицу лицея №121 подозревают в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167). Домашний арест просил следователь отдела полиции «Гвардейский». Защита не возражала против этой меры пресечения.

Фото: yandex.ru/maps

Напомним, объектом атаки здание военного комиссариата стало в понедельник, примерно в 4 часа утра. Девушка пришла к нему с тремя бутылками с зажигательной смесью. По данным источников «Реального времени», она успела бросить два «коктейля Молотова». Третий был изъят уже при задержании. Военкомат не пострадал. Загорелась лишь трава.

В МВД Татарстана это дело до сих пор не комментируют.

— Есть большая вероятность, что действовала какая-то группа лиц, которая использовала ребенка для достижения своих целей. Это напоминание всем родителям, чтобы они следили за своими детьми, которыми могут управлять через соцсети и так далее, — поделилась своим мнением уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:18
    Кошмар, ладно никто не пострадал физически, включая саму школьницу
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  • Анонимно 15:34
    Устроила головную боль родителям, и это перед выпуском - что за народ пошел
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  • Анонимно 15:36
    мы не узнаем,кто там надругался над ожиданиями девушки.
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  • Анонимно 16:10
    Кто научил ее изготавливать коктейль Молотова? Были взрослые террористы.
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