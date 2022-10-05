Владимир Путин: ситуация в Донбассе будет стабилизирована, Россия сможет развить эти территории

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе будет стабилизирована, и Россия сможет развивать эти территории.



— Мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая укреплять страну в целом, — сказал он в среду на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Путин добавил, что результаты референдума не только порадовали его, но и удивили:

— В таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем, — отметил он.

Фото: днронлайн.рф

Проекты некоммерческих организаций по поддержке жителей Донбасса и освобожденных территорий могут получить президентские гранты на 2 млрд рублей, сообщал ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, вхождение новых земель в состав России — историческое событие, а глава Крыма Сергей Аксенов назвал вхождение республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России исторической справедливостью.



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Маргарита Головатенко