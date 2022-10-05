Компанию зятя Равиля Зиганшина хотят признать банкротом

Обратиться в суд хочет обанкроченный «Таткомплект»

Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт», принадлежащее зятю бенефициара ПСО «Казань» Равиля Зиганшина Тимуру Зайнутдинову, хотят обанкротить, выяснило «Реальное время». Сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной опубликовал его кредитор — местное ООО «Таткомплект», занимающееся оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

Компания, которая решила добиться банкротства «Кварта», сама признана несостоятельной. В отношении нее еще в 2019 году открыто конкурсное производство.

Как следует из материалов дела о банкротстве «Таткомплекта», его конкурсный управляющий Дмитрий Шураков обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании недействительными выданных ООО «Таткомплект» займов «Кварту». Два договора компании заключили летом 2018 года на общую суму 42,18 миллиона рублей.

Также Дмитрий Шураков потребовал признать недействительным соглашение о зачете встречных однородных требований, которое «Таткомплект» и «Кварт» заключили на 20 миллионов рублей, и применить последствия недействительности сделок.

Арбитражный суд Татарстана в итоге заявление удовлетворил частично. Он признал недействительными сделками платежи, произведенные «Таткомплектом» по выдаче займов «Кварту». Признавать недействительным соглашение о зачете встречных однородных требований суд не стал.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в июне 2022 года определение Арбитражного суда Татарстана в части отказа в признании недействительным соглашения о зачете взаимных требований и применении последствий недействительности сделки отменил.

— Признано недействительным соглашение о зачете взаимных требований от 28.12.2018, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с АО «Кварт» в пользу ООО «Таткомплект» денежных средств в сумме 20 миллионов рублей. Восстановлено право требования АО «Кварт» к ООО «Таткомплект» в сумме 20 миллионов рублей, — говорится в документах суда.

С таким решением не согласились «Кварт» и Равиль Зиганшин. Они обратились в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационными жалобами, попросив отменить постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и оставить в силе определение Арбитражного суда Татарстана или направить спор в обжалуемой части на новое рассмотрение. Однако суд оказался не на их стороне.

Арбитражный суд Поволжского округа указал, что в первой инстанции установлено, что «Таткомплект» перечислил «Кварту» за период с 31 июля по 14 августа 2018-го почти 38,34 миллиона рублей с указанием в назначении платежей «выдача займа по договору», а также перечислил за период с 16 августа по 6 сентября 2018-го 3,847 миллиона рублей, указав, что это «выдача займа по договору».



Ответчик — АО «Кварт» — выданные ему средства не вернул. В связи с этим исполняющий обязанности конкурсного управляющего «Таткомплекта» обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к АО «Кварт» о взыскании 42,18 миллиона рублей долга. При рассмотрении дела «Кварт» представил соглашение о зачете встречных однородных требований, заключенное между компаниями на сумму 20 миллионов.

Фото: kvart-rti.ru

— Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего в части признания сделок по перечислению денежных средств в размере 42 186 300 рублей недействительными, суд первой инстанции, установив, что оспариваемые сделки совершены без встречного исполнения, в отсутствие разумных экономических мотивов выдачи должником займов ответчику, имея на даты перечисления значительную просроченную кредиторскую задолженность, пришел к выводу, что сделки совершены при неравноценном встречном предоставлении, при наличии у последнего признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, в результате их совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов, другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделок, — говорится в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа.



Также при рассмотрении спора Арбитражный суд Татарстана установил, что в феврале 2017 года «Кварт» и «Таткомплект» заключили договор поставки. В сентябре следующего года первая компания платежным поручением перечислила второй 20 миллионов рублей с назначением «за каучук». Однако товар «Таткомплект» так и не поставил. В итоге соглашением о зачете взаимных требований на 20 миллионов стороны зачли взаимные обязательства по договорам поставки и займа.

Чистая прибыль «Кварта» за 2021-й составила 38,9 миллиона

«Кварт» занимается производством резиновых технических изделий. Как говорится на сайте компании, она является единственным производителем буровых рукавов в России и странах СНГ. Производство завода расположено на площади 27 га — это 70 корпусов зданий и сооружений, где работают свыше 1,2 тысячи человек.



Все финансовые показатели «Кварта» за последние несколько лет достаточно стабильны. Исключение — денежный поток, который в прошлом году ушел в минус на 30,56 миллиона рублей. При этом выручка компании от продажи за 2021-й составила почти 2,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 38,9 миллиона. Чистые активы оцениваются в 1,37 миллиарда.

Фото: kvart-rti.ru

«Реальное время» писало, что летом 2016 года ООО «Интеко», принадлежащее жене Равиля Зиганшина, выкупило 40,539% акций «Кварта». До этой сделки компания владела одной акцией и долей в 0,001% голосов. А уже в декабре 2016-го два крупнейших акционера «Кварта» — ООО «Интеко» и КТ «КВАРТ и компания» — продали свои доли Тимуру Зайнутдинову — зятю Равиля Зиганшина. После сделки в его руках сосредоточилось 89,89%, или 15,9 миллиарда акций.

На сегодняшний день Тимуру Зайнутдинову принадлежат все 100% акций АО «Кварт». Единственным собственником компании он указан с 2017 года.

На сегодняшний день Тимуру Зайнутдинову, зятю Равиля Зиганшина, принадлежат все 100% акций АО «Кварт». Единственным собственником компании он указан с 2017 года. Фото: Максим Платонов

Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», АО «Кварт» владеет долями в четырех компаниях. Ему принадлежит половина акций в ООО «Кварт-Сиджит», 40% — в ООО «Казаньрезинотехника», 39,76% — в КТ «Кварт и компания», а также четверть в ООО «Кварт кафе».

На предприятии недавно погиб сотрудник

Недавно «Кварт» попал в скандал — 13 июля 2022 года на предприятии в результате несчастного случая погиб 45-летний работник. Прокуратура сообщила, что мужчина не был ознакомлен с Положением о системе управления охраной труда и с документом о направлении на медицинский осмотр, а в его личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты не были указаны все необходимые сведения. Также на предприятии не организована работа по управлению профессиональными рисками на рабочих местах.

В августе надзорное ведомство сообщило, что в адрес генерального директора АО «Кварт» — с 2011 года это Рафаэль Галимов — внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Татьяна Демина