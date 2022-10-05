Большинство учителей Татарстана работают свыше 20 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мужчин среди учителей Татарстана — всего 11%

Ежегодно 5 октября празднуется Международный день учителя. Как следует из официальной статистики, в Татарстане в прошлом году педагогов насчитывалось почти 32 тысячи.

Традиционно профессию учителя выбирают женщины. В республиканских школах в 2021/2022 учебном году на них приходилось 88,4%. Таким образом, мужчин среди учителей в Татарстане всего 3,7 тысячи.

Почти каждый третий педагог в Татарстане (30%) — учитель начальных классов. Это почти 9,6 тысячи человек. Еще 11% преподают в школах русский язык и литературу, Каждый десятый учит школьников языкам народов России и их литературе, столько же — иностранным языкам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доля учителей математики в общем числе педагогов составляет 8%, физкультуры — 6%, а истории и экономики — всего 5%. Отставшие 20%, соответственно, преподают другие предметы: физику, химию, биологию, обществознание, географию и так далее.

В прошлом году в школах Татарстана преподавали 2,6 тыс. начинающих педагогов

Большинство учителей Татарстана — люди с опытом, обучившие ни одно поколение. Так, 61% от их общего числа, то есть примерно 19,5 тысячи человек, с опытом работы от 20 лет и более.

Из статистики видно, что доля молодых учителей в татарстанских школах начинает расти. В прошлом году на педагогов со стажем до трех лет приходилось 8,2%, это более 2,6 тысячи человек. Учителей, чей стаж от трех до пяти лет, насчитывалось примерно 1 470 (это 4,6%). Таким образом, за три последних года в школы устроилось больше молодых учителей.

На учителей со стажем от 15 до 20 лет в прошлом учебном году приходилось 9,8%, то есть это почти каждый десятый педагог. Доля учителей с опытом работы от 5 до 10 лет в образовательных организациях республики составляла 8,1%, а со стажем от 10 до 15 лет — 8,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доля молодежи среди учителей Татарстана — граждан до 35 лет — составляет 22%, то есть 7 тысяч человек. На пенсионеров и лиц предпенсионного возраста в прошлом учебном году приходилось 21,2% — это примерно 6 778 педагогов.

Доля учителей в возрасте 45—54 лет составляла 35,2%. Еще 21,6% приходилось на педагогов в возрасте от 35 до 44 лет.

Фото: Татарстанстат

Число учителей в школах Казани выросло за десятилетие всего на 6%

По последним данным Управления образования Казани, в городских школах работают более 8 тысяч педагогов. У 25 из них стаж работы в сфере образования превышает 50 лет. Среди них, например, воспитатель группы продленного дня гимназии №9 Рита Степановна Николаева — она работает 65 лет.

Тем не менее в школы Казани приходят и новые кадры. В этом году начали работу 305 молодых учителей.

— Омоложение кадров никогда не было самоцелью. Это естественный процесс, который происходит в любой сфере жизни, — заявил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Несмотря на прием на работу новых специалистов, в школах остается проблема дефицита кадров. В Казани не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и физики. За последние десять лет число учащихся в образовательных учреждениях города выросло на 53%, а учителей — всего на 6%.



— В течение последнего десятилетия соотношение «ученик — учитель» незначительно, но росло. Если в 2013 году оно составляло в среднем 15,9, то в 2020-м — 18 по стране. В Казани же этот показатель на сегодняшний день составляет 21,4, — сообщил Ирек Ризванов.



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Татьяна Демина