В Казани дети мобилизованных смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, посещать театры и музеи

В Казани детям мобилизованных граждан окажут поддержку. Об этом стало известно в ходе заседания городского штаба по поддержке семей.

С 10 октября в школах дети мобилизованных граждан будут получать бесплатное двухразовое горячее питание, а дошкольники смогут бесплатно посещать детсады. С 1 ноября семьи мобилизованных освободят от абонентской платы и платы за питание в детских дошкольных учреждениях.

Фото: realnoevremya.ru

С 10 октября на всех видах городского общественного транспорта вводится бесплатный проезд для детей призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

Также они смогут бесплатно посещать музеи, театры, зоопарк, цирк, филармонию, кинотеатры в ДК, а также муниципальные бассейны, легкоатлетический манеж, тренажерный зал, сообщили в мэрии столицы Татарстана.



В понедельник сообщалось, что сотрудники исполкома Казани и волонтеры уже посещают семьи призванных в рамках частичной мобилизации. Они создают социальные паспорта семей мобилизованных.



Из столицы Татарстана в рамках первой волны частичной мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров. В ближайшее время в Казанском танковом училище в ближайшее время начнется подготовка мобилизованных жителей Татарстана к участию в специальной военной операции.



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Татьяна Леухина