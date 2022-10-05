Николай Патрушев заявил о необходимости повышения уровня противодействия терроризму в Крыму

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму необходимо повысить уровень противодействия терроризму на фоне специальной военной операции на Украине. Это связано с высоким риском террористических угроз.

— На ряде потенциально опасных объектов [в Крыму] отсутствуют физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки, — цитирует его RT.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Николай Патрушев также подчеркнул, что на фоне спецоперации «увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Она продолжается и на сегодняшний день. Вся важная и проверенная информация о спецоперации — в специальном сюжете «Реального времени».

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Елизавета Пуншева