МВД России предложило закрепить за новыми регионами коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

МВД России предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин из присоединенных регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается дополнить перечень цифровых кодов регионов России, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств к участию в дорожном движении.

За ДНР предлагается закрепить код 80, за ЛНР — 81, за Херсонской областью — 84, за Запорожской областью — 85.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Также МВД предложило исключить коды 171 и 172, которые использовались на государственных регистрационных знаках автомобилей дипломатических представительств ДНР и ЛНР.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Он же назначил временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых регионов страны.



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Татьяна Леухина