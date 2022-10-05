Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему президентом России звания генерал-полковника. Сегодня он празднует день рождения.



— Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня, — написал он в своем telegram-канале.

Глава Чечни назвал присвоение ему звания большой честью. Он заявил, что оправдает оказанное ему доверие авансом.

В начале октября Кадыров сообщил о намерении подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса, чтобы зарегистрировать рекорд по числу введенных против него санкций. Он отметил, что начиная с 2011 года против него ввели как минимум 70 ограничений.



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Маргарита Головатенко