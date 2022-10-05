Президент России назначил врио глав новых регионов страны

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых регионов страны. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Врио главы Донецкой народной республики назначен Денис Пушилин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин. Фото: kremlin.ru

Врио главы Луганской народной республики назначен Леонид Пасечник.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Фото: kremlin.ru

Врио Губернатора Запорожской области назначен Евгений Балицкий.

Врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Фото: скриншот видео kremlin.ru

Врио Губернатора Херсонской области назначен Владимир Сальдо.

Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Фото: скриншот видео kremlin.ru

Временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых субъектов России назначены до вступления в должность лиц, избранных на эти должности, говорится в указах президента.

Владимир Путин также подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также федеральные законы о ратификации договоров между регионами и государством.



Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



Фото: kremlin.ru

Перед этим с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин решил 21 февраля 2022 года. Указы он подписал сразу же, а следом за ними и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками



Независимость и суверенитет Запорожской и Херсонской областей Россия признала лишь в этом месяце. 29 сентября Владимир Путин подписал соответствующие указы.



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Татьяна Демина