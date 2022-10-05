Анкара и Москва обсудили в Казани возможность использования турецкой платежной системы как альтернативы «Миру»

Москва и Анкара рассматривают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской системе «Мир» на территории республики. Об этом сообщает газета Aydinlik.



По данным издания, в Казани на 15-м заседании Центробанков Турции и России наметилось некое продвижение в этом вопросе.



Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов находился в Турции с краткосрочным рабочим визитом. Вместе с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом он принял участие в открытии Всемирных игр кочевников.

В июле Минниханов на встрече с заместителем министра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде отмечал, что развитие татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества способствует укреплению отношений России и Турции.

В сентябре турецкие Isbank и Denizbank объявили о приостановке использования платежной системы «Мир». Это случилось после заявления Минфина США о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории.

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Татьяна Леухина