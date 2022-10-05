Улицу Баумана в Казани благоустроят за 103 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На благоустройство улицы Баумана в Казани выделили более 103 миллионов рублей, выяснило «Реальное время». Эту сумму потратили, в частности, на скамьи-цветники со спинкой и без, парковые замкнутые скамьи, которые появились на главной пешеходной улице города этим летом.

Изначально на ремонт объектов внешнего благоустройства по улице Баумана готовились выделить 127,5 миллиона рублей. На заключение контракта претендовали два участника. Выиграло в итоге ООО «Волга-Автодор», запросив за своих услуги 103,37 миллиона рублей.

За эту сумму компания должна установить на главной пешеходной улице столицы Татарстана 144 светильника мощностью 35Вт и 72 опоры, два сферических вазона, 40 урн со съемным зажимом и 571 водоотводной лоток с щелевой чугунной решеткой. В ее обязанности также входит высадка 3 251 кизильника блестящего и четырех мелколистных лип.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ремонт системы водоотведения и покрытия из брусчатки на улице Баумана предусматривает разборку брусчатки на пешеходной улице, а также цементно-бетонного и бетонного основания, демонтаж водоотводных лотков, подготовку и устройству бетонного основания, установку водоотводных бетонных лотков с чугунной решеткой, а также выравнивающих песчаных оснований, цементно-бетонных покрытий и укладку брусчатки паркетным мощением.

Благоустройство улицы Баумана профинансировали из республиканского и муниципального бюджетов. Завершить работы требуется до конца года.

О том, что в Казани на улице Баумана начали высаживать деревья и кустарники, «Реальное время» писало в мае. Прямо посередине улицы появились зеленые зоны, вокруг которые установили скамейки.

Про планируемый капитальный ремонт главной пешеходной улицы Казани рассказывали и городские власти. Однако подробностей и точных сроков они не сообщали.

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Татьяна Демина