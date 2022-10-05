Минфин Татарстана предусмотрел дефицит бюджета в 2023 году в размере 27 млрд рублей
Проект бюджета Татарстана на 2023 год предусматривает доходы в размере 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей. Его внесли в Госсовет республики.
Дефицит бюджета в следующем году предусмотрен в размере 27,1 млрд рублей, или 7,5% от расходов, сообщил министр финансов региона Радик Гайзатуллин на совещании в Казани в среду.
Доходы консолидированного бюджета Татарстана, согласно прогнозу республиканского Минфина, составят 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей с дефицитом в размере 27,1 млрд рублей (6,4% от расходов).
80% расходной части бюджета республики займут первоочередные и социально значимые расходы.
В конце сентября Минфин Татарстана прогнозировал, что общий объем доходов бюджета республики по итогам 2022 года составит 405,3 млрд рублей, расходов — 414,8 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатков на начало года.
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