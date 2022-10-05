По итогам уборочной кампании в Татарстане собрали 5 млн тонн зерна

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Татарстане по итогам уборочной кампании собрали 5 млн тонн зерна, 1,65 млн тонн сахарной свеклы, более 800 тыс. тонн картофеля и 260 тыс. тонн овощей, об основных показателях отрасли президент республики Рустам Минниханов рассказал председателю правительства Михаилу Мишустину.



Минниханов обратил внимание, что своевременные работы по посевной и уборке удалось провести благодаря оперативному увеличению лимитов по льготному кредитованию. Регионы активно использовали возможность получения мер поддержки в части удобрений на развитие отрасли, отметил представитель «Российской ассоциации производителей удобрений».

Меры федеральной поддержки стимулируют и развитие животноводства: за счет субсидий увеличилось количество хозяйств. В этом году в республике построили 14 объектов на 16 тыс. голов. До конца года откроется еще шесть ферм.

— Наши фермеры активно пользуются этими мерами поддержки, и как результат — в республике самый высокий надой молока в стране, почти 2 млн тонн, — рассказал Рустам Минниханов.

До конца этого года в Татарстане за счет федеральных и республиканских программ будет введено дополнительно 3,4 тысячи га орошаемых земель. По состоянию на конец сентября из прогнозных 1,8 млн га было обработано более 900 тысяч га, или 50% плановых площадей.

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Маргарита Головатенко