Первое дело об уклонении от мобилизации возбудили в Пензенской области

Первое в России уголовное дело против уклонившегося от мобилизации возбудили в Пензенской области, об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в своем telegram-канале.



По его словам, подозреваемому 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Мужчину задержали при силовой поддержке ОМОН. Он уже вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. В отношении подозреваемого возбудили дело по ст. 328 — за «Уклонение от призыва на военную службу», по которой предусматривается наказание до двух лет колонии.

Защита подозреваемого настаивает, что, согласно разъяснениям Верховного суда России, эта статья применяется только к уклонистам от призыва на срочную службу. Это подтверждают разъяснения Пленума Верховного суда. Защита ходатайствует о прекращении дела по этому основанию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти за две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Подсчитать точное количество покидающих страну с туристическими целями сейчас не представляется возможным.

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Маргарита Головатенко