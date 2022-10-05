Владимир Путин подписал ФКЗ о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Также глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



Перед этим с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

— Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор, — сказал на церемонии подписания договоров 30 сентября Владимир Путин.



Фото: kremlin.ru

Напомним, вечером 21 февраля 2022 года Владимир Путин принял решение незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Указы были подписаны сразу же, а следом за ними и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками

Спустя несколько дней, утром 24 февраля, глава государства объявил о начале специальной военной операции, отметив, что в планы не входит «оккупация украинских территорий». СВО продолжается и сегодня.

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — объяснил 24 февраля Владимир Путин.



Независимость и суверенитет Запорожской и Херсонской областей Россия признала лишь в этом месяце. 29 сентября Владимир Путин подписал соответствующие указы.



После подписания в Кремле 30 сентября договоров о вхождении в состав России новых территорий их ратифицировали Государственная Дума и Совет Федерации. Также обе палаты парламента приняли федеральные конституционные законы о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.



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Татьяна Демина